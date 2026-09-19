19 сентября сотрудники Министерства национальной экономики присоединились к Всемирному дню чистоты — World Cleanup Day, который прошёл по всей стране в рамках общенациональной экологической инициативы «Таза Қазақстан».

Более 250 сотрудников МНЭ вышли на уборку территории вдоль улицы Орынбор — от проспекта Кабанбай батыра до улицы Туркестан. Вместе они привели в порядок общественное пространство и внесли свой вклад в чистоту столицы.

World Cleanup Day объединил казахстанцев по всей стране — сотрудников государственных органов, волонтёров, представителей бизнеса, молодёжь и жителей регионов.

Общие дела начинаются с простых шагов. Участие в таких акциях помогает не только сделать город чище, но и формирует ответственное отношение к окружающей среде.