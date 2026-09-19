18 сентября вице-министр национальной экономики Ерлан Сагнаев встретился с жителями Жуалынского района в селе Бауыржан Момышулы Жамбылской области. В центре внимания были вопросы государственной поддержки населения, развития предпринимательства и сельских территорий, а также инфраструктурные проекты.

Жуалынский район сохраняет положительную динамику социально-экономического развития. За январь–июль 2026 года объём сельскохозяйственного производства составил 20,5 млрд тенге, инвестиции в основной капитал — 7 млрд тенге.

В 2026 году на поддержку жителей сельских населённых пунктов Жамбылской области в рамках проекта «Ауыл аманаты» предусмотрено 7 млрд тенге. Средства направляются на реализацию предпринимательских инициатив, развитие сельского хозяйства и создание новых источников дохода для населения.

Отдельно обсудили развитие сельской инфраструктуры. В рамках программы «Ауыл – Ел бесігі» в 2025 году на реализацию проектов в Жамбылской области было выделено 4 млрд тенге. Всего в рамках программы реализовано 72 проекта на общую сумму 18,1 млрд тенге. В Жуалынском районе реализованы четыре проекта, включая строительство пристроек к школам и домов культуры, а также реконструкцию спортивных школ.

В ходе встречи также затронули вопросы поддержки малого и среднего бизнеса. По итогам января–июля 2026 года в районе действуют около 5,9 тыс. субъектов МСП. Предприниматели могут воспользоваться мерами государственной поддержки, включая инструменты финансирования и субсидирования.

Ерлан Сагнаев напомнил, что АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» продолжает развивать мобильные фронт-офисы в рамках Единой программы поддержки малого бизнеса «Іскер аймақ». Они работают во всех 17 регионах, за исключением Астаны, Алматы и Шымкента, обеспечивая жителям отдалённых населённых пунктов доступ к консультациям по мерам государственной поддержки. На сегодня консультации получили 25 жителей Жуалинского района. Жители активно интересовались актуальными вопросами кредитования и финансирования предпринимательства, условиями получения государственной поддержки в рамках программы «Ауыл аманаты», а также доступности инструментов поддержки для субъектов малого и среднего бизнеса. Также были затронуты вопросы реализации предпринимательских инициатив, развития новых видов бизнеса и повышения доступности государственных программ для жителей района.

Жители района также обозначили вопросы развития инфраструктуры и благоустройства населённых пунктов, качества коммунальных услуг и доступности мер государственной поддержки.