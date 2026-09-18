Казахстан выступил за расширение торгово-экономического сотрудничества в рамках ШОС

В Душанбе состоялось 25-е Совещание министров государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, отвечающих за внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность. Казахстан на встрече представил вице-министр национальной экономики РК Асан Дарбаев.

Участники обсудили развитие взаимной торговли, инвестиционного и промышленного сотрудничества, транспортно-логистической взаимосвязанности, цифровизацию торговли и совершенствование торговых процедур. Отдельное внимание уделено развитию производственной кооперации и региональных цепочек создания добавленной стоимости.

Асан Дарбаев отметил, что Казахстан рассматривает ШОС как важную площадку для расширения торгово-экономических связей и реализации совместных проектов. По его словам, потенциал взаимной торговли между странами организации остается значительным.

В 2025 году товарооборот Казахстана со странами ШОС достиг 72,5 млрд долларов США, увеличившись на 7% за год. За январь–июнь 2026 года объем взаимной торговли составил 35,9 млрд долларов, что на 9,8% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

«В этой связи важно продолжить совместную работу по упрощению торговых процедур, сокращению времени прохождения товаров через границу и снижению административной нагрузки на бизнес. Это позволит создать более благоприятные условия для дальнейшего роста взаимной торговли», – отметил вице-министр.

Казахстан также выступил за дальнейшее развитие безбумажной и электронной торговли, цифровизацию торговых процедур и взаимное признание электронных документов. Особое внимание страна уделяет подготовке соглашения государств-членов ШОС по упрощению процедур торговли.

По итогам встречи участники согласовали План мероприятий на 2026–2030 годы по реализации Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств-членов ШОС для последующего утверждения на заседании Совета глав правительств стран организации. Также утверждено Положение о специальной рабочей группе по развитию креативной экономики.

Следующее Совещание министров государств-членов ШОС, отвечающих за внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность, состоится в 2027 году в Узбекистане.