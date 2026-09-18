Реализация Послания-2025: как меняется инвестиционная модель Казахстана

В рамках реализации Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию» в стране проводится комплексная перезагрузка инвестиционной политики.

В декабре 2025 года принята Концепция инвестиционной политики до 2030 года, а Холдинг «Байтерек» трансформирован в национальный инвестиционный холдинг. Новая модель ориентирована на привлечение частного и иностранного капитала, развитие отечественного производства, инфраструктуры, технологий и несырьевого экспорта. К 2029 году через инструменты холдинга планируется дополнительно привлечь $150 млрд инвестиций.

Совершенствуется и сам подход к привлечению капитала: государство переходит к проактивному поиску и таргетированию инвесторов. Например, регионы определяют приоритетные отраслевые ниши и формируют предварительно проработанные инвестиционные предложения.

Перестраивается система сопровождения инвесторов, теперь она действует на внешнем, центральном и региональном уровнях. Для ускоренного прохождения проектов применяется механизм Fast Track, расширяются возможности Инвестиционного штаба при Правительстве. Усилена защита инвесторов: действует «прокурорский фильтр», формируется единый реестр проблемных вопросов и жалоб, совершенствуются механизмы досудебного урегулирования инвестиционных споров. В 2025 году было заключено 30 Соглашений об инвестициях, в 2026 году – уже 26 соглашений на сумму около 5,2 трлн теңге.

Дополнительно формируется механизм рабочих групп task force для сопровождения ключевых иностранных партнеров и применяется «зеленый коридор» для ускоренного прохождения необходимых процедур. Цифровая составляющая новой модели предусматривает развитие Национальной цифровой инвестиционной платформы и разработку Интеграционной аналитической системы мониторинга инвестиционных проектов с инструментами аналитики данных и элементами искусственного интеллекта.

В 2025 году инвестиции в основной капитал выросли на 16,7%

Инвестиционная активность в Казахстане сохраняет положительную динамику. В 2024 году объе инвестиций в основной капитал превысил 19,4 трлн теңге при реальном росте на 8%. В 2025 году показатель увеличился до порядка 23,5 трлн теңге, а реальные темпы роста ускорились до 16,7%.

За январь-август 2026 года в основной капитал направлено более 13,5 трлн теңге, что на 8,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля инвестиций в основной капитал в ВВП выросла с 14,2% в 2024 году до 14,7% в 2025 году. По итогам первого полугодия 2026 года она достигла 13,4%.

Параллельно формируется новый инвестиционный портфель. На базе Kazakh Invest предусмотрено создание в Астане единого информационного центра Kazakhstan Investment House, который должен работать по принципу «одного окна». На сегодня отобрано 667 конкретных проектов с совокупным объемом инвестиций $162,5 млрд, а также дополнительный контур проектов по развитию сырьевой базы на $42,6 млрд.

Среди новых проектов, привлеченных в 2024-2025 годах, – производства в сфере глубокой переработки, промышленности, АПК и транспортной инфраструктуры. В Жамбылской области Fufeng Group реализует проект глубокой переработки кукурузы стоимостью $350 млн: строительно-монтажные работы начаты в 2025 году, запуск первого этапа ожидается в 2026 году. В Акмолинской области Dalian Hesheng Holding Group строит комплекс по глубокой переработке пшеницы стоимостью $500 млн. Испанская Roca Group реализует в Кызылординской области проект завода по производству и сборке санитарно-технической продукции на $70 млн.

В Алматинской области Solico Group начала строительство производства сыров стоимостью $58,8 млн мощностью 155 тонн продукции в сутки; запуск предприятия с созданием порядка 400 рабочих мест запланирован на 2027 год. Guoyou Materials Group прорабатывает проект нового порта на казахстанском Каспии стоимостью $1,1 млрд с пропускной способностью до 15 млн тонн. Швейцарская Harvest Group SA приступила к реализации агроиндустриального кластера стоимостью $700 млн, предусматривающего поэтапный перевод 300 тыс. га земель в орошаемые сельхозугодья.

Доля бюджетных средств снизилась до 14%, внебюджетных источников – выросла до 86%

Одним из заметных изменений становится структура финансирования инвестиций. В 2024 году доля средств государственного бюджета составляла 21,6% общего объема инвестиций в основной капитал, в 2025 году – 21,5%. За январь-август 2026 года она снизилась до 14%.

На внебюджетные источники за этот период пришлось уже 86% инвестиций. Основным источником остаются собственные средства предприятий – 66,7%. Доля банковских кредитов составила 5,6%, других заемных средств – 13,7%.

Текущая динамика показывает снижение роли прямого бюджетного финансирования и увеличение удельного веса собственных и заемных средств бизнеса. Эта модель соответствует задаче использовать государственные инструменты не как единственный источник капитала, а как механизм привлечения дополнительных частных ресурсов.

Доля обрабатывающей промышленности в инвестициях выросла до 14,1%

В 2025 году одни из наиболее высоких реальных темпов роста инвестиций были отмечены в энергетике – 61,8%, агропромышленном комплексе – 51,8%, обрабатывающей промышленности – 39%, секторе информации и связи – 32%.

Тенденция продолжилась в 2026 году. За январь-август реальные инвестиции в энергетике выросли на 49,3%, в информации и связи – на 45,3%, в обрабатывающей промышленности – на 39,9%, в АПК – на 17,6%.

Особенно заметно изменение доли отдельных отраслей в общем объеме инвестиций. В обрабатывающей промышленности показатель вырос с 10,7% в 2024 году до 12,7% в 2025 году и 14,1% за январь-август 2026 года. В АПК – с 3,8% до 5,6%, в энергетике – с 6,9% до 9,7%, в информации и связи – с 1,8% до 2,3%.

На этом фоне удельный вес горнодобывающей промышленности сократился с 18,7% в 2024 году до 13,9% за восемь месяцев 2026 года.

Изменения отражаются и на структуре экономики. Доля обрабатывающей промышленности в ВВП увеличилась с 12,4% в 2024 году до 12,8% в 2025, а по итогам первого полугодия 2026 года достигла 14%. Одновременно доля нефтегазового сектора сократилась с 8,1% до 7,8% ВВП, горнодобывающей промышленности в целом – с 12% до 11,7%.

8 трлн теңге на реальный сектор: «Байтерек» перестраивает систему финансирования

Ключевую роль в новой инвестиционной архитектуре отводят Холдингу «Байтерек». В 2026 году объем финансирования реального сектора через его инструменты планируется сохранить на уровне 8 трлн теңге, включая 1 трлн теңге за счет капитализации Холдинга.

При этом меняются и параметры финансирования. Банк Развития Казахстана повысил минимальный порог финансирования инвестиционных проектов до 15 млрд теңге, по экспортным операциям – до 3 млрд теңге, сосредоточившись на крупных стратегических инициативах. Фонд развития промышленности усиливает акцент на машиностроении: минимальная сумма финансирования таких проектов определена на уровне от 1 млрд теңге, тогда как для проектов вне машиностроения минимальная общая стоимость инвестпроекта составляет 15 млрд теңге.

С начала года общий объем поддержки с учетом жилищного сектора достиг 7,4 трлн теңге, из которых 5,4 трлн теңге направлено на предпринимательство. Через Фонд «Даму» поддержано около 5 тыс. проектов МСБ на 1,4 трлн теңге. По линии Аграрной кредитной корпорации и КазАгроФинанс на АПК направлено свыше 1 трлн теңге для более чем 10 тыс. сельхозтоваропроизводителей. Около 2,5 трлн теңге через Банк Развития Казахстана, Фонд развития промышленности и Qazaqstan Investment Corporation направлено на финансирование 504 проектов крупного бизнеса и инвестиционных инициатив. Поддержку Экспортно-кредитного агентства получили 78 экспортеров на сумму свыше 522 млрд теңге.

До 7 млрд теңге на проект и гарантия до 85%: расширена поддержка малого бизнеса

Для малого и среднего бизнеса основным направлением остается расширение доступа к финансированию. По кредитам до 7 млрд теңге в рамках Гарантийного фонда гарантия может покрывать до 85% суммы финансирования, но не более 3,5 млрд теңге. Механизм может использоваться для инвестиционных целей, пополнения оборотных средств и рефинансирования.

Продолжается программа льготного кредитования «Өрлеу»: финансирование предоставляется в размере до 7 млрд теңге по конечной ставке 12,6% годовых на срок до 10 лет. В числе приоритетов – обрабатывающая промышленность, туризм, IT и креативные индустрии. Для обновления производственных мощностей действует «Өрлеу Лизинг» с финансированием до 500 млн теңге на одного заемщика.

Отдельным инструментом стала Единая программа поддержки малого бизнеса «Іскер аймақ». Максимальная сумма кредита по ней составляет 200 млн теңге. Средства могут направляться как на инвестиционные цели, так и на оборотный капитал. Размер субсидирования составляет 40% от номинальной процентной ставки, для субъектов социального предпринимательства – 50%; срок субсидирования – до трех лет. Базовым направлением программы определены обработка и переработка.

Одновременно упрощается взаимодействие бизнеса с институтами развития. Создан единый фронт-офис, запущены контакт-центр 1408, CRM-система и единый ИИ-ассистент, обеспечена интеграция с Национальной цифровой инвестиционной платформой.

346 проектов на 884,6 млрд теңге направлены на модернизацию коммунальной инфраструктуры

Инвестиционные механизмы Холдинга распространяются и на модернизацию инфраструктуры. В рамках МЭКС «Байтерек» выполняет функции финансового оператора, организуя и координируя финансирование через дочерние организации, банки второго уровня и международные финансовые институты.

На сегодняшний день в рамках этого механизма одобрено 346 проектов общей стоимостью 884,6 млрд теңге. Они направлены на обновление коммунальных сетей, снижение аварийности и повышение качества тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения.

250,5 млрд теңге за полугодие: объем агролизинга почти вдвое превысил прошлогодний

Еще одно направление – обновление сельскохозяйственной техники. В 2025 году по линии КазАгроФинанс заключены договоры лизинга на 268,9 млрд теңге на приобретение 10 393 единиц техники. За первое полугодие 2026 года объем финансирования составил уже 250,5 млрд теңге против 126,6 млрд теңге за аналогичный период предыдущего года. Услугами компании воспользовался 3 931 сельхозтоваропроизводитель.

Для обновления машинно-тракторного парка действует линейка лизинговых программ. Льготный лизинг сельхозтехники предоставляется по ставке 6% годовых на срок до 10 лет, отдельная программа – по ставке 5% на срок до 7 лет с авансом не менее 10%. По программе «Сделано в Казахстане» отечественная техника и транспорт доступны под 6% годовых на срок до 10 лет, программа «Свои корма» на тех же условиях охватывает кормозаготовительную технику и мобильные системы орошения. Для сельхозтоваропроизводителей, не подпадающих под льготные программы, действует «Агролизинг» под 12,6% годовых на срок до 10 лет.

Процесс получения лизинга полностью доступен онлайн: сельхозтоваропроизводитель может подать заявку дистанционно, а ИИ-сервис анализирует документы и дает решение по заявке в течение 10 минут. Также запущены электронная очередь по льготным программам через Telegram-бот и система онлайн-мониторинга предметов лизинга с использованием искусственного интеллекта.

По итогам 2025 года общий объем поддержки через инструменты Холдинга «Байтерек» по всем направлениям составил 10,4 трлн теңге. В 2026 году акцент сохраняется на финансировании реального сектора, запуске производств, инфраструктурных проектах, поддержке предпринимательства, АПК и экспорта.

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