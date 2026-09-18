Депутатам Курултая презентовали проект республиканского бюджета на 2027-2029 годы

Депутатам Курултая представили законопроект о республиканском бюджете на 2027-2029 годы. Презентация прошла под председательством главы Комитета по финансам и бюджету Ольги Перепечиной, с участием заместителя Председателя Курултая Дании Еспаевой и ответственных членов Правительства.

В своем приветственном слове Дания Еспаева отметила, что 2027-2029 годы были заявлены как период перехода к более жесткой бюджетной политике за счет сокращения дефицита и постепенного снижения зависимости от нефтяных средств. При этом для вновь созданного Курултая это первый бюджетный цикл и один из наиболее ответственных законодательных процессов.

Как подчеркнула вице-спикер, Курултаю представлен значительный объем материалов, предусмотренный новым Бюджетным кодексом. Это позволяет депутатам оценить не только непосредственно доходы и расходы, но и, что гораздо шире, устойчивость всей системы государственных финансов. Особое внимание будет уделено неукоснительному и эффективному исполнению всех поручений Главы государства по развитию страны, – подчеркнула Дания Еспаева.

– Наша цель – не просто говорить о проблемах, а вносить свой вклад в их решение. Контроль со стороны профессионального Курултая должен быть еще более широким: если мы поднимаем тот или иной вопрос, нам следует предлагать и возможные пути его решения. Такого же подхода к работе мы ожидаем и от Правительства. Если у депутатов возникают сомнения относительно расчетов, эффективности расходов или достижения установленных показателей, мы ожидаем содержательного ответа: почему принято такое решение, какие существуют альтернативные варианты, какой результат ожидается и кто будет за него отвечать, – заявила заместитель Председателя Курултая.

В свою очередь, председатель Комитета по финансам и бюджету Ольга Перепечина добавила, что при рассмотрении проекта республиканского бюджета депутатский корпус будет настаивать на жестком контроле за освоением средств. Главными приоритетами бюджета на предстоящий трехлетний период определены сохранение макроэкономической устойчивости, опережающее строительство инфраструктурных и социальных объектов, а также выполнение всех социальных обязательств государства.

Представляя прогноз социально-экономического развития, первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин сообщил, что в его основу заложен рост экономики в среднем более 5% в год. Основными источниками должны выступать не нефтяные отрасли. По словам замглавы МНЭ, темпы роста обрабатывающей промышленности (среднегодовой рост – 5,9%) будут опережать рост в горнодобывающей промышленности (2,0%). Одним из драйверов роста экономики также станет сельское хозяйство (не менее 5%).

С основными положениями проекта закона «О республиканском бюджете на 2027-2029 годы» депутатов ознакомил вице-министр финансов Абзал Бейсенбекұлы. По его информации, поступления на 2027 год прогнозируются на уровне 25,4 трлн тенге, 19,9 трлн тенге из которых – доходы без учета трансфертов. Расходная часть увеличится до 30,2 трлн тенге. Таким образом, дефицит составит 4,6 трлн тенге, или 2,3% к ВВП. При этом к 2029 году прогнозируется снижение бюджетного дефицита до 0,4%, а собственные доходы увеличатся до 23,4 трлн тенге.

– Первое и самое приоритетное направление в структуре расходов – инвестиции в человека. В 2027 году на человеческий капитал предусмотрено 10,5 трлн тенге, или 35% общего объема бюджета. Очень важно понимать, что за этими цифрами стоят конкретные люди. Бюджет социальной сферы ориентирован на человека – то есть направлен на обеспечение его социальной защищенности, здоровья, образования и возможностей для развития. Основная часть средств приходится на социальное обеспечение и здравоохранение, – рассказал вице-министр финансов.

По итогам презентации состоялось обсуждение законопроекта. Депутаты подняли вопросы различий между прогнозами экономического роста Правительства и оценками международных экспертов, планируемого снижения бюджетного дефицита, отбора проектов, финансируемых за счет трансфертов из Национального фонда, и прохождения ими необходимых бюджетных процедур. Кроме того, внимание было уделено эффективности финансирования сельского хозяйства, ожидаемым результатам увеличения уставного капитала «Аграрной кредитной корпорации», а также эффективности расходов на науку, внедрению и коммерциализации научных разработок.

– Когда ресурсы ограничены, мы не имеем права на неэффективные траты. Распределение бюджета должно быть точечным: только максимальная польза для экономики и граждан, полная открытость и жесткий выбор главных задач. Прошу всех коллег при внесении поправок руководствоваться именно этим подходом, а также помнить о сбалансированности бюджета: предлагаете «плюс», значит где-то нужно будет урезать расходы, – подытожила глава профильного комитета Ольга Перепечина.

Дальнейшая работа над проектом республиканского бюджета в Курултае будет проходить под руководством депутата Татьяны Савельевой. Во внимание примут предложения и мнения, высказанные депутатами в ходе обсуждения.

После презентации законопроекта состоялся брифинг для представителей СМИ. На вопросы журналистов ответили руководитель рабочей группы Татьяна Савельева, вице-министр финансов Абзал Бейсенбекулы и первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин.

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