Субсидии, гранты до 5 млн и льготные кредиты: новые условия программы «Іскер аймақ»

Какие возможности сегодня есть у предпринимателей района, как получить государственную поддержку и какие проекты могут дать новые рабочие места - эти вопросы стали основными на встрече вице-министра национальной экономики Ерлана Сагнаева с жителями и представителями бизнеса Толебийского района Туркестанской области.

Одной из тем встречи стало развитие социального предпринимательства. С 31 августа социальные предприниматели могут участвовать в программе «Іскер аймақ» без отраслевых ограничений. В рамках программы можно получить субсидирование до 50% номинальной ставки вознаграждения по кредитам до 200 млн тенге сроком до трех лет, а также гранты до 5 млн тенге, льготные помещения и нефинансовую поддержку. Вместе с тем, при Министерстве национальной экономики создана рабочая группа, которая рассматривает предложения по дальнейшему совершенствованию мер поддержки.

Еще один вопрос, который напрямую касается предпринимателей, связан с доступом к требованиям законодательства. На встрече представили Реестр обязательных требований в сфере предпринимательства, работающий на основе искусственного интеллекта. Он позволяет найти требования, относящиеся к конкретному виду деятельности, в одном месте.

Развитие бизнеса в районе уже сопровождается конкретными проектами. В Толебийском районе работает швейная фабрика «KazPlast» стоимостью 1,5 млрд тенге. Предприятие выпускает до 90 тыс. единиц зимней специальной рабочей одежды в год.

В числе крупных проектов - строительство завода по производству алюминиевых рулонов ТОО «QazCoilPro». Инвестиции в проект составят 115 млрд тенге. Предприятие планируется разместить на территории 24 га в сельском округе Киелитас, создав 120 рабочих мест.

Значительная часть экономики района связана с сельским хозяйством. Объем произведенной продукции составил 17,4 млрд тенге. В 2025 году здесь запустили рыбное хозяйство ТОО «Fish House» и пункт убоя птицы ТОО «ABZAL GROUP» общей стоимостью 5,1 млрд тенге. В 2026 году планируется реализовать еще два инвестиционных проекта на такую же сумму.

Для сельхозпроизводителей важен и вопрос эффективного использования воды. Сегодня водосберегающие технологии применяются на 2 761 га, еще на 412 га их планируется внедрить в этом году.

Вопросы жителей и предпринимателей касались и проекта «Ауыл аманаты». Участники встречи интересовались условиями участия, механизмами государственной поддержки и возможностями для запуска и расширения собственного дела.

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