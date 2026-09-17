Введение роялти на твердые полезные ископаемые перенесут на 2029 год

На 28-ом заседании Проектного офиса по внедрению Налогового кодекса под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина рассмотрели вопросы налогообложения добычи твердых полезных ископаемых, а также освобождения от ИПН физических лиц при списании проблемной задолженности по кредитам и микрозаймам.

Министерство промышленности и строительства предложило перенести срок введения роялти на твердые полезные ископаемые. Новые нормы Налогового кодекса предусматривают его уплату с 1 января 2027 года при реализации минерального сырья и твердых полезных ископаемых, в том числе прошедших переработку, добытых по лицензиям, выданным после 31 декабря 2026 года на территориях, где ранее право недропользования не предоставлялось.

Вместе с тем требуют дополнительной проработки вопросы определения налоговой базы по техногенным минеральным образованиям, администрирования роялти и установления ставок с учетом специфики новых лицензий, капиталоемкости проектов и рентабельности попутных компонентов. По информации МПС, эти вопросы требуют межотраслевого согласования и тестирования на финансово-экономических моделях предприятий.

По итогам обсуждения участники поддержали перенос срока применения роялти на ТПИ с 1 января 2027 года на 1 января 2029 года.

ИПН при списании проблемных кредитов

Повторно на заседании Проектного офиса рассмотрели вопрос освобождения физических лиц от ИПН при списании обязательств по кредитам и микрозаймам.

Действующим налоговым законодательством уже предусмотрены механизмы в части КПН для кредиторов при прощении безнадежной задолженности, а также ИПН для отдельных категорий физических лиц.

Вместе с тем, с учетом социальной значимости вопроса, рассматривается дополнительное освобождение от ИПН отдельных категорий заемщиков по ипотечным жилищным займам, охваченным соответствующей программой Национального банка, а также в случаях, когда кредитные обязательства возникли в результате установленных мошеннических действий.

Напомним, на 25-м заседании Проектного офиса этот вопрос был направлен на доработку для проведения детальных расчетов и определения исчерпывающего перечня жизненных ситуаций, при которых может применяться освобождение от ИПН.

По информации Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, по состоянию на 1 июля 2026 года совокупный объем проблемной задолженности физических лиц с просрочкой свыше 90 дней перед банками и МФО составляет порядка 2,5 трлн теңге. Количество проблемных заемщиков – 1,37 млн человек.

Только в банковском секторе объем займов физических лиц с просрочкой свыше 90 дней составляет 1,2 трлн теңге, или 4,8% кредитного портфеля населения.

О социальной значимости вопроса свидетельствует и количество обращений граждан. В июне 2026 года Агентством по регулированию и развитию финансового рынка рассмотрено 16,4 тыс. обращений, из которых 45% касались вопросов урегулирования задолженности по займам.

По информации Ассоциации финансистов Казахстана, банки уже проработали возможность прощения задолженности 2 401 заемщика на общую сумму 25 млрд теңге. Налоговый эффект оценивается примерно в 2,7 млрд теңге.

АРРФР предложило восстановить ранее действовавший порядок, предусматривающий исключение из облагаемого ИПН дохода физического лица сумм задолженности, прощенной банками, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, и микрофинансовыми организациями. Такой механизм действовал до 1 января 2026 года.

Предполагается, что это расширит возможности банков и МФО по окончательному урегулированию безнадежной задолженности, не создавая для проблемного заемщика нового налогового обязательства после списания долга.

По итогам обсуждения решено, что АРРФР совместно с Национальным Банком, заинтересованными государственными органами и финансовыми институтами разработает порядок освобождения от ИПН в подобных случаях. В качестве возможных механизмов рассматриваются предоставление адресной льготы гражданину однократно для четко определенных категорий заемщиков, в том числе с учетом данных Цифровой карты семьи, либо введение количественного ограничения по объему прощения для финансовых организаций.

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