Казахстан представил опыт продвижения Целей устойчивого развития на форуме ЭСКАТО

16–17 сентября в Алматы прошел десятый многосторонний форум Северной и Центральной Азии по реализации Целей устойчивого развития (ЦУР), организованный Экономической и социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).

В форуме приняли участие представители государственных органов, международных организаций, научного и экспертного сообщества. Казахстанскую делегацию возглавил вице-министр национальной экономики Бекболат Молдабеков.

Выступая на форуме, вице-министр отметил, что Казахстан продолжает интегрировать Цели устойчивого развития в национальные стратегии и программы. Отдельно он остановился на роли цифровой трансформации в обеспечении инклюзивного роста и развитии инноваций.

«В этом контексте мы выступили с инициативой создания Центра цифровых решений под эгидой ЭСКАТО», – сказал Бекболат Молдабеков.

Одной из тем форума стал опыт Казахстана в реализации ЦУР. Руководитель Управления координации Целей устойчивого развития МНЭ Гульзира Ерболова представила подходы страны к подготовке добровольных национальных обзоров. В частности, она рассказала о подготовке третьего обзора, где особое внимание уделено принципу «Слышащего государства» и достижению глобальных целей на региональном уровне.

Главный эксперт Ербол Жумабай представил опыт Казахстана по достижению ЦУР 10 «Сокращение неравенства».

Участники форума отметили опыт Казахстана по подготовке Добровольного национального обзора, взаимодействию с гражданским обществом и формированию приоритетов устойчивого развития, включая меры по обеспечению гендерного равенства.