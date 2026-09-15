Встреча вице-министра национальной экономики с жителями Жамбылской области

Уважаемые жители Жуалынского района Жамбылской области!

18 сентября 2026 года вице-министр национальной экономики РК Ерлан Сагнаев проведет встречу с населением и представителями бизнеса.

Основные мероприятия пройдут по адресу: Жамбылская область, Жуалынский район, село Б. Момышулы, ул. Жамбыл, дом 10.

Встреча с населением и представителями состоится в 11:00.

Для записи на прием граждан и встречу просим обращаться по телефону: WhatsApp +7 776 662 6575 (МНЭ)

Приглашаем граждан принять активное участие и задать свои вопросы Вице-министру национальной экономики

Ерлану Сагнаеву.