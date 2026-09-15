Встреча вице-министра национальной экономики с жителями Туркестанской области

Уважаемые жители Толебийского района Туркестанской области!

17 сентября 2026 года вице-министр национальной экономики РК Ерлан Сагнаев проведет встречу с населением и представителями бизнеса.

Основные мероприятия пройдут по адресу: Туркестанская область, Толебийский район, город Ленгер, ул. Айтеке би, дом 28.

Встреча с населением и представителями состоится в 15:00.

Для записи на прием граждан и встречу просим обращаться по телефону: WhatsApp +7 776 662 6575 (МНЭ)

Приглашаем граждан принять активное участие и задать свои вопросы вице-министру национальной экономики

Ерлану Сагнаеву.