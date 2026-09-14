Несырьевой сектор сохраняет темпы: рост ВВП за 8 месяцев составил 4,1%

Реальный рост ВВП Казахстана за восемь месяцев составил 4,1% и сохраняется на этом уровне третий месяц подряд.

На заседании штаба по обеспечению экономического роста под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина рассмотрели оперативные итоги развития экономики страны за восемь месяцев.

Как было отмечено, рост экономики по-прежнему обеспечивается, прежде всего, устойчивой динамикой несырьевого сектора. Обрабатывающая промышленность увеличила объемы производства на 8,4%. Наиболее высокие темпы зафиксированы в машиностроении (21,2%), производстве продуктов питания (12,9%), химической промышленности (27,3%), производстве строительных материалов (7%), готовых металлических изделий (33,3%), резиновых и пластмассовых изделий (+18,5%), легкой промышленности (+70,4%) и фармацевтике (38,9%), в целом промышленное производство выросло на 2,6%. Значительный рост также отмечается в строительстве (15,6%), транспорте и складировании (7,3%), торговле (6%), сельском хозяйстве (5,2%) и связи (4,4%).

На заседании штаба детально рассмотрели ситуацию в основных отраслях обрабатывающей промышленности. В металлургии, как известно, предприятия сегодня работают с загрузкой мощностей на уровне 90–100%. Несмотря на высокую загрузку, в черной металлургии рост производства составил 2% за счет увеличения выпуска чугуна и стали.

В машиностроении по итогам восьми месяцев рост составил 21,2%. Высокая динамика обеспечена, в том числе, за счет автопрома (+27,7%), включающего производство легковых автомобилей, автобусов, грузовой и специальной техники. В производстве подвижного состава при значительном увеличении выпуска пассажирских вагонов и платформ отмечается снижение производства грузовых полувагонов и локомотивов.

Серик Жумангарин поручил провести отдельное совещание, чтобы детально разобраться в причинах снижения и определить возможности для поддержания темпов роста машиностроения.

«Металлургия занимает более 40% в обрабатывающей промышленности. Поэтому темпы роста в металлургии имеют особое значение для роста обработки. Не менее важно поддерживать динамику машиностроения – второй по доле отрасли в обработке. Этим направлениям мы будем уделять самое пристальное внимание до конца года», — подчеркнул Серик Жумангарин.

В сельском хозяйстве третий месяц подряд отмечаются активные темпы роста: 5,2% за восемь месяцев (5% за январь-июль, 4,4% за январь-июнь). Такая динамика во многом связана с сезонным фактором – разгаром уборочной кампании и поступлением нового урожая. В производстве продуктов питания также зафиксирован значительный рост – 12,9 %.

В нефтегазовой отрасли наблюдается постепенное восстановление объемов добычи нефти. ИФО за восемь месяцев составил 91,6%, добыто 61,7 млн тонн нефти, против 91,1% и 53,2 млн тонн по итогам января–июля 2026 года. Скорректированный прогноз добычи нефти на 2026 год составляет 96 млн тонн, что соответствует ИФО 91,6%.