В Астане состоялся Международный саммит социальных предпринимателей 2026 на тему «Социальные инвестиции для устойчивого будущего». Мероприятие объединило представителей государственных органов, бизнеса, международных организаций, экспертного сообщества и социальных предпринимателей.

Организаторами Саммита выступили Министерство национальной экономики РК, акимат города Астаны, SocialInnovation Hub и Ассоциация социальных инноваторов РК.

Выступая на Саммите, вице-министр национальной экономики Ерлан Сагнаев отметил важность обмена опытом и обсуждения конкретных предложений по дальнейшему развитию социального предпринимательства. По его словам, государство продолжает работу по созданию благоприятных условий для бизнеса.

Сегодня в Реестре субъектов социального предпринимательства зарегистрировано 1 776 субъектов. За год их количество выросло вдвое.

В рамках государственной поддержки с 31 августа социальные предприниматели участвуют в программе «Іскераймақ» без отраслевых ограничений. Для них предусмотрено субсидирование 50% номинальной ставки по кредитам до 200 млн тенге сроком до трех лет. Также социальным предпринимателям предоставляются гранты до 5 млн тенге, льготные помещения и меры нефинансовой поддержки.

Отдельное внимание на Саммите уделили цифровым инструментам. В частности, представлен Реестр обязательных требований в сфере предпринимательства, работающий на основе искусственного интеллекта. Сервис систематизирует требования законодательства к бизнесу и позволяет предпринимателям получать актуальную информацию по своему виду деятельности из единого источника.

«Сервис уже доступен на цифровой AI-платформе для бизнеса, а в ближайшее время будет запущен и на портале eGov Business. Для социальных предпринимателей это особенно важно. Как правило, у вас нет отдельного юриста в штате, поэтому время, которое раньше приходилось тратить на изучение регуляторных требований, теперь можно направить непосредственно на развитие проектов и решение социальных задач», - отметил Ерлан Сагнаев.

Для дальнейшего совершенствования мер поддержки в Министерстве национальной экономики создана рабочая группа по вопросам развития социального предпринимательства. В ее состав вошли представители государственных органов, НПП «Атамекен», профильных организаций и экспертного сообщества. Основные направления работы группы – совершенствование правоприменительной практики, выработка единых подходов к включению в Реестр и подготовка предложений по внесению изменений в Предпринимательский кодекс и инструменты поддержки.

Международная сессия Саммита была посвящена зарубежному опыту, социальным инвестициям и возможностям международного партнерства. В ней приняли участие представители ООН, ПРООН, Всемирного банка, ЕБРР, посольств Канады и Японии, TİKA, Catalyst Now, Impact Hub Network, Senior Expert Service и других организаций.

В рамках Information Fair социальным предпринимателям представили финансовые, образовательные и консультационные инструменты поддержки. В мероприятии приняли участие НПП «Атамекен», Фонд «Даму», ЕБРР, QazInnovations, SES, Astana Hub, АО «Kazakh Export» и другие организации.

Одним из ключевых событий Саммита стала церемония BestSocial Entrepreneur 2026 Awards. Победителями стали ДауренБекгожаев (ITMLab) в сфере инноваций, ГульбахытБальмагамбетова (Neurolink) в сфере инклюзии, Андрей Зелевский («Переработка пластикового мусора») в сфере экологии, Алексей Кирюхов («VALEO для всех») в сфере образования. Специальную номинацию «За значительный социальный импакт» получила Ирина Ким (Академия танца и спорта ISTINA).

Кроме того, 10 социальным предпринимателям вручены благодарственные письма Министерства национальной экономики РК за вклад в развитие социального предпринимательства и реализацию общественно значимых инициатив.