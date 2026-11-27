Министерство национальной экономики РК предлагает изменить условия микрокредитования и лизинга в рамках проекта «Ауыл аманаты». Соответствующий проект приказа (приказ от 16 июня 2025 года № 53) предусматривает расширение возможностей финансирования для предпринимателей сельских населённых пунктов и малых городов.

Одно из основных изменений касается расширения возможностей лизингового финансирования. Предусматривается возможность приобретения не только сельскохозяйственной техники, но и других видов техники и оборудования, необходимых для ведения бизнеса.

Также планируется пересмотреть предельный размер финансирования проектов по приобретению сельскохозяйственных животных, что позволит расширить возможности предпринимателей по реализации таких проектов. При этом сохранится гарантированная доля средств, направляемых на развитие переработки.

Предлагаемые изменения позволят совершенствовать условия предоставления финансовой поддержки, расширить возможности сельских предпринимателей и стимулировать развитие бизнеса в сельских населённых пунктах и малых городах в рамках проекта «Ауыл аманаты».

Проект приказа «О внесении изменений в приказ Заместителя Премьер-Министра – Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 июня 2025 года № 53 «Об утверждении Правил микрокредитования и лизинга в сельских населённых пунктах и малых городах» размещён на портале «Открытые НПА»: https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=15951213

Публичное обсуждение проекта продлится

до 11 декабря 2026 года.

#ЗАКОНиПОРЯДОК