На заседании Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), прошедшем в Москве, рассмотрены вопросы развития кооперации в агропромышленном комплексе, технического и таможенного регулирования, маркировки товаров и применения мер защиты внутреннего рынка Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Казахстанскую сторону возглавил заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин.

Одним из ключевых решений стало одобрение проекта положения о финансировании совместных кооперационных проектов в агропромышленном комплексе стран ЕАЭС. По аналогии с уже действующим механизмом поддержки промышленной кооперации предусматривается субсидирование процентных ставок по кредитам и займам за счет бюджета Союза. Основными условиями получения финансовой поддержки станут участие в проекте предприятий не менее трех государств-членов ЕАЭС и срок субсидирования до пяти лет.

Механизм предусматривает поддержку проектов, направленных на создание и модернизацию производств, разработку и внедрение селекционных, цифровых и технологических решений в сельском хозяйстве. Документ будет вынесен на рассмотрение Евразийского межправительственного совета.

Еще одним шагом в развитии сотрудничества в агропромышленном комплексе стало одобрение проекта соглашения о порядке признания органической продукции в ЕАЭС. Документ предусматривает формирование единых требований к производству и сертификации органической продукции, взаимное признание сертификатов соответствия, а также унификацию требований к ее маркировке. Реализация соглашения позволит устранить барьеры во взаимной торговле и расширить возможности сбыта органической продукции казахстанских производителей на рынках стран Союза. Проект соглашения будет направлен государствам-членам ЕАЭС для проведения внутригосударственных процедур, необходимых для его подписания.

В сфере технического регулирования принят разработанный казахстанской стороной технический регламент ЕАЭС «О безопасности синтетических моющих средств и товаров бытовой химии». Документ устанавливает единые требования к безопасности продукции, классификации по видам опасности, предупредительной маркировке и оформлению паспортов безопасности. Вступление технического регламента в силу предусмотрено с 1 января 2032 года.

Ряд принятых решений направлен на упрощение таможенных процедур для бизнеса. В частности, расширен перечень операций, которые уполномоченные экономические операторы смогут осуществлять с товарами на площадках временного хранения без получения разрешения таможенных органов, если иное не предусмотрено национальным законодательством. В их числе – различные виды маркировки, дробление товарных партий, формирование отправок, сортировка, упаковка и переупаковка товаров. Нововведения позволят сократить административную нагрузку на бизнес, снизить издержки и ускорить логистические процессы.

Также внесены изменения в порядок таможенного регулирования ввоза товаров для личного пользования. В частности, уточнены условия беспошлинного ввоза имущества гражданами, длительное время проживавшими за рубежом либо переселяющимися на постоянное место жительства в страны ЕАЭС, а также перечень категорий товаров, не относящихся к товарам для личного пользования.

Достигнуты договоренности о маркировке средствами идентификации отдельных видов мясной продукции. В перечень вошли колбасные изделия, копченая, соленая и сушеная мясная продукция, отдельные виды готовых продуктов из мяса. При этом каждое государство-член ЕАЭС будет самостоятельно определять сроки и порядок введения маркировки на своей территории.

Отдельное внимание на заседании уделено вопросам применения антидемпинговых мер в отношении грузовых шин, ввозимых из Китая, Вьетнама и Таиланда. Казахстанская сторона выступает за сохранение возможности ввоза определенных объемов грузовых шин без уплаты антидемпинговых пошлин, а также освобождение от их уплаты при импорте шин, предназначенных для отечественного производства автомобильной техники и ее послепродажного обслуживания. Дальнейшее обсуждение планируется продолжить на площадке Евразийского межправсовета.