Реализацию Целей устойчивого развития ООН (ЦУР), а также взаимодействие на международных и региональных площадках обсудили заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Республики Казахстан Серик Жумангарин и специальный представитель Президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения Целей устойчивого развития Борис Титов.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам достижения ЦУР, поделились опытом и обсудили актуальные направления международной повестки на период после 2030 года.

Серик Жумангарин отметил, что Цели устойчивого развития интегрированы в систему государственного планирования Казахстана. Их индикаторы отражены в Национальном плане развития, а также в планах развития центральных государственных органов и регионов. Это позволяет увязывать глобальные цели с национальными приоритетами страны.

По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в продолжении диалога по реализации ЦУР.