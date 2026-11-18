В Шардаринском районе Туркестанской области начал работу завод по глубокой переработке кукурузы ТОО «Казкрахмал». Производственная мощность нового предприятия составляет 150 тыс. тонн сырья в год. Создано 500 рабочих мест.

Завод оснащен современным оборудованием, обеспечивающим практически безотходное производство: глубина переработки кукурузы достигает 98%.

На первом этапе предприятие будет выпускать модифицированный крахмал, глютен, экстракт, мезгу и другие виды продукции. По мере выхода на полную мощность ассортимент расширится до 28 наименований, включая продукцию более глубокого передела – мальтодекстрин, патоку, сиропы и другие продукты, востребованные в пищевой и смежных отраслях промышленности.

Для обеспечения предприятия сырьем в Туркестанской области поэтапно увеличиваются площади посевов кукурузы и внедряются системы капельного орошения. Это особенно актуально для региона с ограниченными водными ресурсами. При этом кукуруза – гораздо менее водоемкая культура по сравнению с рисом.

Как отметил заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин, Казахстан традиционно является крупным производителем и экспортером зерна. В последние три года ежегодный урожай зерновых культур превышает 24 млн тонн. Такие объемы позволяют не только обеспечивать внутренние потребности и сохранять экспортные позиции, но и наращивать переработку зерна внутри страны.

«Наша задача – не ограничиваться экспортом зерна как сырья, а развивать производство продукции с более высокой добавленной стоимостью. Сегодня в Казахстане действуют три предприятия глубокой переработки зерна общей мощностью 510 тыс. тонн в год. В этом году в Жамбылской области запущена первая очередь комплекса Fufeng Group мощностью переработки 500 тыс. тонн кукурузы в год. Кроме того, прорабатываются и реализуются четыре крупных инвестиционных проекта – два в Акмолинской области и по одному в Костанайской и Астане. В совокупности новые производственные мощности обеспечат глубокую переработку зернового сырья внутри страны до 5,8 млн тонн в год. Это позволит расширить выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью и увеличить экспорт переработанной сельскохозяйственной продукции», — отметил Серик Жумангарин.