Заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин принял участие в открытии откормочного комплекса в Кожатогайском сельском округе Туркестанской области. Новый комплекс, рассчитанный на откорм до 50 тыс. голов крупного рогатого скота в год, является крупнейшим в Центральной Азии.

Проект реализован ТОО «Түркістан Агро KZ», входящим в группу компаний «Қайып Ата», и предусматривает создание полного производственного цикла – от выращивания кормовых культур и откорма скота до убоя, переработки и реализации готовой мясной продукции.

Мощность нового комплекса позволит ежегодно производить до 15 тыс. тонн мяса. В структуре группы компаний уже действует мясоперерабатывающее предприятие мощностью 7,2 тыс. тонн продукции в год, комбикормовый завод мощностью 46 тыс. тонн в год. Одновременно реализуются проекты по выращиванию кормовых культур на 1,4 тыс. га с применением дождевального орошения, строительству и современной скотной биржи вместимостью 12 тыс. голов.

При строительстве откормочного комплекса использовались австралийские технологии. С 2024 года в Казахстане ведется работа по внедрению отдельных элементов австралийской модели мясного животноводства, направленных на повышение продуктивности скота, снижение производственных затрат, развитие откормочных комплексов и современной инфраструктуры торговли животными.

«Мы открываем один из крупнейших откормочных комплексов в Центральной Азии. Три года назад вместе с казахстанскими фермерами мы посетили Австралию, где изучали передовой опыт ведения животноводства. А сегодня мы видим, как этот опыт применяется на практике. У Казахстана есть все возможности для дальнейшего развития отрасли – обширные пастбища, кормовая база, специалисты и экспортный потенциал. В прошлом году экспорт мяса превысил 100 тыс. тонн, но для нашей страны это не предел. Сегодня доля сектора АПК в ВВП страны составляет около 6%. Развитие животноводства, увеличение объемов производства и глубокой переработки сельхозпродукции должны стать дополнительными источниками экономического роста. В перспективе мы ставим задачу довести долю АПК в ВВП до 10%», — отметил заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики.