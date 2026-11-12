Бизнес Центральной Азии объединяет усилия для достижения Целей устойчивого развития ООН

Социальные инициативы, экологические проекты, модернизация энергетики и внедрение инновационных технологий стали ключевыми темами форума устойчивого развития, состоявшегося в Алматы.

Организатором мероприятия выступила Сеть Глобального договора ООН в Центральной Азии. Форум был приурочен ко Дню Организации Объединённых Наций и объединил представителей государственных органов, международных организаций, бизнеса, банковского сектора и экспертного сообщества. Участники обсудили вклад частного сектора в достижение Целей устойчивого развития (ЦУР), развитие социально ответственного предпринимательства и перспективы регионального сотрудничества.

С приветственными речами выступили Посол по особым поручениям, руководитель Представительства Министерства иностранных дел РК в Алматы Жанибек Абдрашев, Постоянный координатор ООН в Казахстане Саранго Раднарагча и региональный руководитель Глобального договора ООН по Ближнему Востоку и Восточной Европе Анита Лебиар.

В рамках форума директор Департамента развития социальной сферы, правоохранительных и специальных органов МНЭ РК Нургуль Жанназарова представила основные результаты Казахстана в достижении ЦУР и обозначила приоритетные направления дальнейшей работы. Она подчеркнула важность объединения усилий государства, бизнеса и гражданского общества для реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Социальные инвестиции и экологические инициативы бизнеса

Одной из центральных тем форума стал практический вклад бизнеса в решение социальных и экологических задач региона. Участники представили опыт реализации социально значимых проектов в сферах здравоохранения, образования, экологии и развития инфраструктуры.

Среди представленных инициатив - создание сети центров поддержки детей с расстройствами аутистического спектра, строительство образовательных и общественных объектов, восстановление жилья после чрезвычайных ситуаций, а также экологические проекты по восстановлению природных экосистем, включая высохшее дно Аральского моря.

Отдельное внимание было уделено социальным программам бизнеса, охватывающим шесть направлений: образование и технологии, культуру и творчество, спорт, развитие общественной инфраструктуры, шахматы и расширение возможностей сотрудников.

В частности, в рамках образовательных инициатив 137 тыс. школьников приняли участие в олимпиадах, выделено 410 грантов и стипендий для обучения в вузах, создано 550 новых учебных мест в школах.

В спортивном направлении за 2024–2025 годы целевой поддержкой футбола охвачено 20 тыс. человек. В 2023–2024 годах на участие в отборе в футбольные программы поступило 23,4 тыс. заявок. Кроме того, создано 370 новых мест в инклюзивных секциях и адаптированных спортивных комплексах.

Среди природоохранных инициатив был представлен Центр изучения и реабилитации каспийского тюленя в Актау. С 2019 года его специалисты проводят исследования, занимаются реабилитацией животных и содействуют сохранению редкого вида.

Кроме того, участники форума познакомились с инновационными решениями в сфере циркулярной экономики: переработкой нефтешламов в строительные материалы и производством зелёного бетона с использованием металлургических отходов.

SDG Champions: признание вклада бизнеса в устойчивое развитие

Завершением официальной программы стала церемония награждения победителей конкурса SDG Champions, в которой приняла участие член жюри Нургуль Жанназарова. Конкурс направлен на поддержку компаний, внедряющих принципы устойчивого развития и предлагающих решения актуальных социальных, экономических и экологических задач.

В этом году свои проекты представили 20 компаний из трёх стран: 18 из Казахстана, одна из Узбекистана и одна из Кыргызстана.

Гран-при в категории крупного бизнеса получили две казахстанские компании. Почётные места также заняли Bank Center Credit, Aitas KZ, Eldik Bank (Кыргызстан), Freedom Holding Corp., KMF Bank, O'Ztransgaz (Узбекистан), QazaqGaz и Kazgiproneftetrans.

Форум стал площадкой для обмена опытом и презентации практических решений, направленных на достижение ЦУР. Представленные инициативы подтвердили, что бизнес может играть значимую роль не только в экономическом развитии, но и в повышении качества жизни населения, сохранении природных ресурсов и формировании устойчивого будущего Центральной Азии.