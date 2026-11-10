Рост экономики Казахстана за 10 месяцев составил 4,5%

По предварительным данным БНС, реальный рост ВВП Казахстана по итогам января-октября 2026 года составил 4,5%, ускорившись на 0,3 процентных пункта по сравнению с показателем за 9 месяцев.

Основной вклад в экономический рост внес несырьевой сектор, который, по предварительным оценкам, вырос на 5,6%.

Объем промышленного производства увеличился на 3,5%.

При этом темпы роста обрабатывающего сектора увеличились с 8,6% за девять месяцев до 9,3% за десять месяцев текущего года.

Наиболее высокие темпы роста в обрабатывающем секторе отмечаются в машиностроении (22,2%), фармацевтике (50,9%), производстве готовых металлических изделий (30,4%), химической промышленности (21,9%), производстве резиновых и пластмассовых изделий (18,1%), продуктов питания (13%), строительных материалов (5,4%).

В строительстве рост составил 13,1%, транспорте и складировании - 7,5%, торговле - 6,2%, сельском хозяйстве - 5,2%, связи - 4,9%.