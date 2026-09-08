В Казахстане в пилотном режиме запущены Центры поддержки и сопровождения бизнеса

АО «ФРП «Даму» запустил работу пилотных Центров поддержки и сопровождения бизнеса в Астане, Алматы, Шымкенте, Северо-Казахстанской и Актюбинской областях.

Фонд «Даму» рассматривает возможность расширения формата работы и внедрения механизма комплексного сопровождения бизнеса. Такой подход позволит обеспечить предпринимателям более удобное взаимодействие с государственными органами, финансовыми институтами и другими организациями при решении вопросов, связанных с развитием бизнеса.

В рамках пилотного проекта планируется объединить имеющуюся инфраструктуру, экспертизу и инструменты поддержки, а также взаимодействие с организациями Холдинга «Байтерек» в рамках Единого фронт-офиса. Механизм предполагает сопровождение предпринимателей на всех этапах - от диагностики проблемы до ее урегулирования.

Работа Центров построена следующим образом: предприниматель обращается в региональный филиал Фонда «Даму», где специалисты проводят первичную диагностику ситуации, определяют возможные механизмы ее решения и формируют дальнейший маршрут сопровождения. В зависимости от характера обращения к работе с кейсом подключаются профильные государственные органы, финансовые институты, местные исполнительные органы и организации группы Холдинга «Байтерек». Фонд «Даму» координирует взаимодействие между участниками и сопровождает предпринимателя до получения решения по его вопросу. Таким образом, предпринимателю не требуется самостоятельно обращаться в каждое ведомство по отдельности.

В рамках пилотного проекта основное внимание будет уделено вопросам, которые непосредственно влияют на финансовую устойчивость и продолжение деятельности бизнеса.

В частности, предприниматели смогут получить содействие по вопросам:

реструктуризации задолженности и доступа к финансированию;

получения мер государственной поддержки;

урегулирования налоговой задолженности;

восстановления доступа к рынкам сбыта и продвижения продукции;

развития предпринимательских компетенций;

государственной поддержки и финансирования субъектов АПК.

Такие направления были определены на основе анализа более 2,4 тыс. проблемных обращений субъектов МСБ из реестра НПП «Атамекен». Более 600 из них поступили из пяти регионов, где реализуется пилотный проект. Наиболее часто предприниматели обращались по вопросам финансирования и реструктуризации задолженности, получения мер господдержки, налогообложения, сбыта продукции и развития бизнеса.

Главный критерий - решенный вопрос

В отличие от традиционного консультационного формата, эффективность Центров будет оцениваться прежде всего по результату. Ключевым показателем станет доля урегулированных обращений предпринимателей, а также содействие в восстановлении доступа бизнеса к финансированию и рынкам сбыта, решении проблемных кредитов и налоговых вопросов, соблюдении сроков рассмотрения обращений.

Одновременно Центры будут формировать аналитику по повторяющимся проблемам бизнеса. Это позволит выявлять системные барьеры и вырабатывать предложения по совершенствованию действующих мер поддержки и законодательства.

Пилотный проект продлится до конца 2026 года. По его итогам будет проведена оценка эффективности нового механизма и подготовлены предложения по его дальнейшему масштабированию на другие регионы страны.

Обратиться в Центр поддержки и сопровождения бизнеса можно в региональных филиалах Фонда «Даму» в пяти пилотных регионах. Адреса и контактные данные региональных филиалов доступны на официальном сайте Фонда. Также информацию можно получить в Едином контакт-центре по номеру 1408.