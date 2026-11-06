В Правительстве под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина состоялось первое заседание рабочей по вопросам платности автомобильных дорог. Рассмотрены предложения по совершенствованию действующей системы дорожных сборов и повышению устойчивости финансирования содержания и ремонта дорожной инфраструктуры.

Основное внимание уделено возможным подходам к оплате проезда коммерческого грузового транспорта, в том числе отечественных и иностранных перевозчиков. При этом предлагаемые меры не предусматривают изменения условий проезда для личного легкового транспорта граждан.

«Мы строим автомобильные дороги, но расходы на их содержание и ремонт продолжаем покрывать за счет бюджета. Необходимо выстроить систему, при которой дорожная инфраструктура будет обеспечивать собственное содержание», — отметил Серик Жумангарин.

Участники рабочей группы представили ряд инициатив. Независимый эксперт в сфере страхования Айгерим Карабыйыкоглу обратила внимание на различия в тарифах за проезд по платным дорогам Казахстана и соседних государств. Она предложила изучить возможность их сближения с региональным уровнем, а также рассмотреть отдельные условия для отечественных перевозчиков. Кроме того, эксперт предложила проработать механизмы страхования иностранных грузовых автомобилей при пересечении государственной границы. По ее мнению, такой подход мог бы стать дополнительным инструментом компенсации воздействия грузового транспорта на дорожную инфраструктуру, а также источником финансирования ее содержания и ремонта.

Бизнес-аналитик АО «НК «ҚазАвтоЖол» Фархад Нуркамалов предложил рассмотреть возможность введения годовых абонементов для транспортных компаний. Такой механизм позволит перевозчикам заранее оплачивать планируемый километраж и при больших объемах поездок оптимизировать расходы на проезд. Также он может способствовать повышению собираемости платежей и сокращению задолженности.

Следующее предложение – совершенствование тарифов с учетом характеристик транспортных средств. Депутат Мажилиса Парламента РК VIII созыва, эксперт в сфере логистики и транспорта Болатбек Нажметдинұлы считает целесообразным изучить возможность дифференциации тарифов в зависимости от экологического класса автомобилей, уровня выбросов и нагрузки на дорожное покрытие.

Обсуждены вопросы повышения прозрачности грузовых перевозок и соблюдения требований по оплате дорожных сборов. В частности, предложено расширить применение цифровых инструментов для мониторинга движения грузового транспорта, в том числе на платных участках автомобильных дорог.

По итогам заседания вице-премьер поручил продолжить детальную проработку поступивших предложений совместно с государственными органами, отраслевыми ассоциациями и представителями бизнеса. При дальнейшей разработке подходов необходимо учитывать интересы перевозчиков и бизнеса, а также обеспечить справедливое распределение расходов на содержание дорожной инфраструктуры. При этом основной акцент предлагается сделать на коммерческом грузовом транспорте, не затрагивая личный легковой.

Базовые предложения поручено подготовить и представить на рассмотрение до конца ноября и представить на рассмотрение следующего заседания рабочей группы.