Под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова на заседании Правительства одобрен проект Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Президента Касым-Жомарта Токаева «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле».

Об основных направлениях документа доложил заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин. План охватывает 11 направлений социально-экономического развития страны и предусматривает комплекс мер по реализации Года всенародного строительства «Халықтық құрылыс», развитию транспортной и энергетической инфраструктуры, модернизации ЖКХ, поддержке промышленности и АПК, внедрении цифровых решений и технологий ИИ. Отдельные меры включают развитие предпринимательства, совершенствование налоговой и финансовой систем, повышение эффективности государственного управления, усиление социальной поддержки населения, повышение заработных плат и снижение административной нагрузки на педагогов. В числе задач также – формирование новых механизмов управления стратегическими ресурсами, развитие рынка капитала и совершенствование законодательства.

По итогам голосования был одобрен проект Общенационального Плана мероприятий по реализации Послания Президента.

«Представленный проект Общенационального Плана мероприятий направлен на качественное и оперативное решение задач по ключевым направлениям Послания и инициативам Главы государства. Правительству следует сосредоточиться на обеспечении макроэкономической стабильности, развитии промышленности и АПК, модернизации транспортной и энергетической инфраструктуры, повышении эффективности социальной поддержки и совершенствовании государственного управления», — отметил Олжас Бектенов.

Акиматам поручено обеспечить качественную реализацию региональных инфраструктурных проектов, строительство социальных объектов и рациональное использование водных ресурсов.

«Необходимо обеспечить своевременную разработку законопроектов, а также последующее их рассмотрение в Курултае. Должны быть проработаны вопросы финансирования каждого пункта плана. Главная задача – эффективно и в срок исполнить все мероприятия», — подчеркнул руководитель Правительства.

Министерству национальной экономики совместно с Аппаратом Правительства поручено внести в Администрацию Президента проект соответствующего Указа Главы государства. Заместителям Премьер-министра – обеспечить контроль и координацию реализации Плана согласно закреплению.