В рамках второго Тянь-Шаньского форума по экономическому сотрудничеству в Центральной Азии заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин встретился с Федеральным министром по вопросам инвестиций Пакистана Кайсером Ахмед Шейхом.

Стороны обсудили расширение торгово-экономического сотрудничества, привлечение инвестиций и развитие транспортных связей между двумя странами.

Одним из ключевых вопросов стало формирование Рабочей группы высокого уровня для завершения работы над пятилетней Дорожной картой по расширению торгово-экономического сотрудничества и координации реализации запланированных документом мероприятий. С казахстанской стороны ее возглавит Серик Жумангарин, с пакистанской – министр Ахсан Икбал. Казахстан рассчитывает в ближайшее время сформировать группу и провести ее первое заседание.

Вице-премьер отметил, что потенциал увеличения взаимной торговли между странами оценивается примерно в $645 млн по 218 товарным позициям. Наибольшие возможности для наращивания поставок имеются в металлургии, машиностроении, химической промышленности, пищевой отрасли и нефтехимии.

Отдельное внимание на встрече уделили транспортно-логистическому сотрудничеству. Казахстан заинтересован в развитии маршрутов, связывающих Центральную и Южную Азию, в том числе с выходом к морским портам Пакистана.

В этой связи стороны обсудили перспективы железнодорожного проекта CASA. 30 сентября текущего года Казахстан, Узбекистан и ОАЭ подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в целях создания нового железнодорожного маршрута через Казахстан, Узбекистан, Афганистан и Пакистан с выходом к пакистанским морским портам.

Также Серик Жумангарин подчеркнул важность восстановления прямого авиасообщения между Казахстаном и Пакистаном, которое будет способствовать развитию деловых, туристических и гуманитарных связей.

В этот же день Серик Жумангарин провел встречи с руководством Азиатского банка развития (АБР) и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ), в ходе которых стороны рассмотрели перспективы дальнейшего сотрудничества и финансирования инфраструктурных проектов в Казахстане.

На встрече с президентом АБИИ Цзоу Цзяи основное внимание уделили практической реализации Рамочного соглашения о партнерстве между Правительством Казахстана и Банком. Соглашение расширяет возможности привлечения финансирования, в том числе самостоятельных займов от АБИИ на определенные проекты, позволяет расширить линейку инструментов финансирования и упрощает механизмы их реализации.

За 10 лет сотрудничества с АБИИ в Казахстане реализовано 5 проектов на сумму $1,6 млрд. В настоящее время реализуются 8 проектов на сумму порядка $2,2 млрд в сферах энергетики, здравоохранения, модернизации инфраструктуры и других. Также участники встречи обсудили возможность открытия в Казахстане регионального представительства АБИИ по странам Центральной Азии и СНГ. Казахстанская сторона выразила готовность оказать необходимое содействие в реализации этой инициативы.

На встрече с вице-президентом АБР по Южной, Центральной и Западной Азии Инмином Янгом отмечено, что за 32 года сотрудничества с Банком в Казахстане реализовано свыше 154 проектов, включая проекты технической помощи, на общую сумму около $7 млрд.

Стороны обсудили подготовку новой Страновой стратегии партнерства АБР с Казахстаном на 2028-2032 годы. Серик Жумангарин подчеркнул, что при ее разработке важно учитывать текущие структурные преобразования, новые экономические условия и долгосрочные приоритеты страны. Также Казахстан заинтересован в расширении сотрудничества с Банком в сфере государственно-частного партнерства, привлечении частных инвестиций и развитии инфраструктуры.