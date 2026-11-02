За 20 лет из стран ЦАРЭС в Казахстан привлечено свыше $30 млрд инвестиций

По итогам 2025 года товарооборот Казахстана со странами ЦАРЭС достиг $8,8 млрд, увеличившись на 14,4%. Объем прямых иностранных инвестиций в экономику страны с 2005 года превысил $30 млрд. Об этом заявил заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин, выступая в Алматы на открытии второго Тянь-Шаньского форума по экономическому сотрудничеству в Центральной Азии.

В числе основных направлений в рамках программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) вице-премьер назвал расширение взаимной торговли, развитие транспортно-логистических связей и привлечение качественных инвестиций.

«Наша общая задача – не только наращивать объемы торговли, но и последовательно устранять барьеры, упрощать торговые процедуры, развивать электронную торговлю и расширять доступ предпринимателей к рынкам соседних государств», – отметил Серик Жумангарин.

Еще одно направление – развитие транспортной инфраструктуры. Казахстан расширяет пропускную способность транспортных коридоров, модернизирует железнодорожную и автомобильную инфраструктуру, развивает мультимодальные перевозки. Для ускорения трансграничных перевозок необходимо также обеспечить совместимость транспортных систем, цифровизировать процедуры на границах и сократить время прохождения грузов.

Объем казахстанских инвестиций в страны ЦАРЭС превысил $4 млрд. В Казахстане зарегистрировано более 28 тыс. предприятий из стран региона и свыше 2,5 тыс. совместных компаний. По словам вице-премьера, важно не только увеличивать объем инвестиций, но и направлять их в создание новых производств, внедрение современных технологий, повышение производительности труда и выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью.

Казахстан заинтересован в расширении сотрудничества с международными финансовыми институтами в сферах транспорта и логистики, промышленности, сельского хозяйства, энергетики и цифровой инфраструктуры.

В числе других вопросов региональной повестки – цифровизация торговли и логистики, изменение климата и рациональное использование водных ресурсов.

Второй Тянь-Шаньский форум, посвященный теме «Укрепление устойчивой взаимосвязанности и качественных инвестиций в Центральной Азии», проходит 2–3 ноября в Алматы. Организаторами выступают Институт ЦАРЭС и Министерство национальной экономики Республики Казахстан при участии Азиатского банка развития в качестве стратегического партнера.

Ожидается, что в событии примут участие до 400 человек, включая представителей правительств стран ЦАРЭС, международных финансовых институтов, организаций развития, бизнеса и экспертного сообщества.

Справочно: Первый Тянь-Шаньский форум по экономическому сотрудничеству в Центральной Азии состоялся 2–3 декабря 2025 года в Урумчи (КНР). Организатором выступил Институт ЦАРЭС при поддержке Народного Правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района и Азиатского банка развития. Мероприятие объединило более 300 участников из стран ЦАРЭС, международных организаций, финансовых институтов и частного сектора.

ЦАРЭС – Программа Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества, объединяющая 10 стран: Казахстан, Китай, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Азербайджан, Грузию, Монголию и Пакистан. Программа направлена на развитие регионального сотрудничества в сферах транспорта, торговли, энергетики и других направлениях.