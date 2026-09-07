Развитие декоративного питомниководства обсудили в Правительстве

Вопросы развития отечественного декоративного питомниководства рассмотрели на совещании в Правительстве под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики РК Серика Жумангарина.

В рамках поставленной Главой государства задачи по дальнейшему восстановлению лесных массивов и развитию инфраструктуры национальных парков особое значение приобретает развитие отечественных питомников декоративных растений. Они обеспечивают посадочным материалом проекты по благоустройству и озеленению населенных пунктов. На совещании рассмотрели основные проблемы отрасли и меры, необходимые для масштабирования отечественного производства.

Сегодня Казахстан сохраняет зависимость от импортного посадочного материала. При этом растения, выращенные в отечественных питомниках, лучше адаптированы к местным климатическим условиям и имеют более высокую приживаемость. Кроме того, они требуют меньше затрат на химическую обработку и применение стимуляторов роста.

Оценить объем внутреннего рынка и уровень импортозависимости сегодня сложно: официальная статистика отдельно не учитывает производство декоративных растений.

Декоративное питомниководство – молодая, высокотехнологичная и наукоемкая подотрасль растениеводства, ориентированная на производство стандартизированного посадочного материала, адаптированного к конкретным природно-климатическим условиям. Сегодня зеленые насаждения являются не только элементом благоустройства, но и важной частью городской инфраструктуры, выполняющей экологические, инженерные и эстетические функции.

Как отметили представители Центральноазиатской ассоциации питомников растений, в отрасли отсутствуют стандарты на декоративные культуры. Не урегулирован и вопрос землепользования: в Земельном кодексе РК нет отдельной категории земель для декоративного питомниководства. Существующие виды целевого назначения земель, в том числе лесоразведение и садоводство, не учитывают специфику деятельности питомников, предусматривающую выращивание растений с последующим выкапыванием и пересадкой. При работе на сельскохозяйственных землях возникают ограничения для строительства капитальных теплиц, складов и систем автоматического полива.

Еще один вопрос касается классификации видов деятельности в сфере декоративного питомниководства. По мнению представителей отрасли, действующая классификация требует уточнения с учетом специфики выращивания и требований к посадочному материалу.

Вместе с тем участники совещания отметили значительный потенциал для развития сети отечественных питомников и выхода на экспортные рынки. Географическое положение Казахстана позволяет ориентироваться на страны со схожими климатическими условиями. Растения, выращенные в резко континентальном климате, имеют конкурентное преимущество по адаптации и приживаемости.

По итогам совещания Серик Жумангарин поручил Министерству экологии совместно с министерствами сельского хозяйства, промышленности, акиматами и представителями отрасли провести комплексный анализ состояния декоративного питомниководства. Он должен охватить объемы отечественного производства и импорта, потребности регионов, а также существующие барьеры для развития отрасли. Также госорганы проработают поднятые бизнесом вопросы совершенствования классификации видов экономической деятельности в данной сфере и детализации ТН ВЭД.