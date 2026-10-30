На заседании Правительства под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова рассмотрены меры по реализации задач, поставленных Главой государства в Послании народу Казахстана «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле». С докладом о предстоящей работе по повышению благосостояния граждан, развитию МСБ, фискальной политике, привлечению инвестиций и реформе государственного управления выступил первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин.

По его словам, рост благосостояния населения будет обеспечен за счет качественного роста экономики и сдерживания инфляционных процессов.

«С 1 января 2027 года будет повышен минимальный размер месячной заработной платы до 110 тыс. теңге. Утверждение и выделение необходимых средств будет предусмотрено в бюджете на очередной трехлетний период. В целях дальнейшего снижения инфляции будут усилены меры по контролю ценообразования в комплексе с тарифной политикой», — сообщил Азамат Амрин.

Внимание также уделено поддержке предпринимательства. Для стимулирования укрупнения субъектов бизнеса разрабатывается План по развитию среднего бизнеса. Документ закрепит механизмы долгосрочного финансирования, технологической модернизации и снижения административной нагрузки.

Кроме того, совершенствуются подходы к вовлечению МСБ в закупки государственных органов и квазигосударственного сектора, в том числе за счет смягчения квалификационных требований к поставщикам. Совместно с депутатами Курултая прорабатывается вопрос введения с 1 января 2027 года трехлетнего моратория на проведение проверок и профилактического контроля в отношении субъектов микро- и малого предпринимательства

В рамках построения народной цифровой экономики меры господдержки будут интегрированы с платформами маркетплейсов, банками и логистическими сервисами. Технологии искусственного интеллекта будут задействованы для управления критическими экономическими зависимостями и сценарного анализа.

В фискальной сфере Проектным офисом подготовлен пакет точечных изменений в Налоговый кодекс, сформированный с учетом предложений бизнес-сообщества. Вопрос введения повышенной налоговой ставки для обладателей крупных состояний находится на стадии проработки с учетом международного опыта для выработки оптимального для Казахстана механизма.

В рамках Послания, Главой государства обозначен курс на «масштабное строительство» инфраструктуры. Для этого создан Фонд инфраструктурного развития. Соответствующие поправки в Бюджетный кодекс, определяющие правовые основы работы Фонда, порядок финансирования проектов, а также механизмы казначейского сопровождения и целевого расходования средств, уже подготовлены.

«В целях повышения инвестиционной привлекательности специального правового режима города Алатау действует Межведомственная рабочая группа по функционированию судебной системы в городе Алатау. Разработаны поправки в Конституционный закон «О специальном правовом режиме города Алатау». До конца января 2027 года данные поправки будут внесены на рассмотрение Курултая. Кроме того, в целях повышения эффективности работы по привлечению инвестиций Холдинг «Байтерек» будет наделен дополнительными функциями в области инвестиционной политики», — подчеркнул Азамат Амрин.

Реформирование системы государственного управления будет сосредоточено на повышении эффективности госаппарата и его адаптации к работе в условиях цифровизации и внедрения искусственного интеллекта. Первый вице-министр отметил, что Министерством национальной экономики готовятся правовые и финансовые меры, а также Комплексный план реформирования системы госуправления для новой экономики