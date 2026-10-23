В Министерстве национальной экономики наградили сотрудников ко Дню Республики

В Министерстве национальной экономики состоялось торжественное собрание, посвященное Дню Республики. В рамках мероприятия сотрудники и ветераны отрасли были отмечены государственными и ведомственными наградами за многолетний добросовестный труд и вклад в социально-экономическое развитие страны.

Выступая на торжественном собрании, заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин отметил историческое значение принятия 25 октября 1990 года Декларации о государственном суверенитете Казахстана, которая заложила основу для становления независимой государственности. В этом году страна отмечает 35-летие Независимости.

Вице-премьер подчеркнул вклад коллектива Министерства в развитие экономики страны, поддержку предпринимательства, укрепление регионального потенциала и совершенствование государственного управления.

Медалью «Ерен еңбегі үшін» награждены 15 представителей Министерства национальной экономики и подведомственных организаций: главный эксперт департамента политики управления государственными активами ГульмираАкишева, главный эксперт департамента по работе с человеческими ресурсами Ботагоз Акжигитова, главный эксперт Комитета по регулированию естественных монополий Алтын Елубекова, заместитель председателя правления АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства» Ерик Ермекулы, руководитель управления департамента развития системы государственного управления Гульдана Имангалиева, заместитель директора департамента регионального развития Бекжан Кисанов, руководитель управления департамента международного экономического сотрудничества Жанна Коштаева, руководитель управления департамента налоговой и таможенной политики Алия Коспанова, главный эксперт департамента государственной поддержки и защиты предпринимательства Дана Мамбаева, главный эксперт департамента экономики и финансов Асемгуль Омарова, центральный директор АО «Институт экономических исследований» АлибекРайпов, главный эксперт управления информационно-аналитического обеспечения Аля Салыкбаева, главный эксперт департамента стратегического анализа и развития Зауреш Сандыбаева, главный эксперт Комитета по регулированию естественных монополий Вероника Сейтмагамбетова и ветеран труда Назира Турсынбаева.

Нагрудным знаком «Ветеран государственной службы» отмечен руководитель управления департамента политики управления государственными активами Нурман Абылкасымов.

За вклад в развитие отрасли также награждены ветераны труда Марат Калиев и Айжан Кусаинова.

Кроме того, ряд сотрудников Министерства получили ведомственные награды, Почётные грамоты Министерства и Благодарственные письма Министра.