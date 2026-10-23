Заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Германии в Казахстане Хайке Пайч и поздравил ее с началом дипломатической миссии.

Стороны обсудили перспективы дальнейшего расширения торгово-экономического сотрудничества, включая промышленную кооперацию, привлечение инвестиций и развитие совместных проектов.

Германия остается одним из ключевых экономических партнеров Казахстана в Европе. В прошлом году товарооборот между странами составил $4,5 млрд, увеличившись на 13,4%. С 2005 года совокупный приток германских инвестиций достиг $8 млрд. В Казахстане работают более 1100 предприятий с германским капиталом, в том числе Knauf, CLAAS, HORSCH и Heidelberg Materials.

Дальнейшее сотрудничество предусматривает расширение действующих производств, повышение локализации и привлечение казахстанских поставщиков. Важная задача – увеличить выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью и укрепить позиции казахстанских производителей на германском рынке. Основой для этой работы стала Дорожная карта на 2026–2028 годы.

Отдельное внимание стороны уделили роли Центральной Азии в развитии региональных связей и международной торговли. Хайке Пайч подчеркнула заинтересованность Германии и европейских стран в укреплении сотрудничества в регионе, который открывает перспективы для расширения торговых маршрутов и выхода на новые рынки.

Серик Жумангарин отметил, что будущее Центральной Азии во многом связано с развитием транспортных связей в южном направлении. Казахстан заинтересован в диверсификации маршрутов и укреплении взаимодействия со странами региона.

В частности, рассматривается проект строительства железной дороги через Афганистан в направлении Пакистана. Казахстан, Узбекистан и ОАЭ уже подписали меморандум о взаимопонимании по этому проекту.

По словам Хайке Пайч, развитие таких маршрутов представляет интерес не только для стран Центральной Азии, но и для Германии. Регион может стать важным связующим звеном между рынками Европы и Азии. Речь идет не только о железнодорожном сообщении, но и о развитии цифровых коммуникаций, газопроводов и нефтепроводов, которые расширят возможности для торговли и экономического взаимодействия.

По итогам встречи стороны договорились продолжить взаимодействие по вопросам двустороннего сотрудничества и поддерживать регулярный диалог по актуальным направлениям казахстанско-германских отношений.