Частные инвестиции выросли на 18,2% и обеспечили основной вклад в экономику Казахстана

Драйвером роста экономики продолжают оставаться инвестиции. За 9 месяцев текущего года их объем в основной капитал составил 16,1 трлн теңге и выросли на 7%. Об этом доложил заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин.

«Особенность в том, что основным фактором роста инвестиций являются частные инвестиции, которые увеличились на 18,2%», — доложил заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин.

Доля частных инвестиций составила 85,7%. Валовый приток прямых иностранных инвестиций за первое полугодие текущего года составил $9,4 млрд. Наиболее значимый рост отмечен в обрабатывающей промышленности – на 40,1%, строительстве – на 32%, информации и связи – на 29,2%, здравоохранении – на 20,4%, сельском хозяйстве – на 9,1%.