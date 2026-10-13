Годовая инфляция в Казахстане замедлилась до 9,3% по итогам сентября

Правительство совместно с Национальным Банком продолжает реализацию комплекса мер для снижения инфляционного давления. По итогам сентября текущего года показатель годовой инфляции зафиксирован на отметке 9,3% после 9,8% в августе. Об этом на заседании Правительства доложил заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин.

По его словам, главным фактором замедления выступило сокращение темпов удорожания продовольственных товаров. В сентябре цены на них снизились на 0,1%.

«Сдерживание инфляции является одним из направлений работы Правительства по повышению реальных доходов населения. На фоне замедления инфляции во втором квартале т.г. реальные денежные доходы населения увеличились на 0,7% против 0,1% в первом квартале», — подчеркнул вице-премьер.