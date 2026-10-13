Количество субъектов бизнеса увеличилось почти на треть в Казахстане

Предпринимательская деятельность в стране сохраняет положительную динамику и демонстрирует устойчивость к внешним и внутренним экономическим изменениям. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин.

С учетом самозанятых общее количество субъектов бизнеса увеличилось на 32,5%, достигнув 3,2 млн. При этом число предпринимателей, работающих на общеустановленном режиме – плательщиков НДС, выросло на 28%. Созданы условия для выхода граждан из теневой экономики: в режиме самозанятых зарегистрирован 981 тыс. человек, из которых 807 тыс. впервые встали на налоговый учет.

«За девять месяцев 2026 года зарегистрировано 277 тыс. новых субъектов предпринимательства, в том числе 34,7 тыс. юридических лиц и 242,3 тыс. ИП. За аналогичный период сняты с учета 19,7 тыс. юридических лиц и 356 тыс. ИП. Прекращение регистрации ИП не означает фактическое прекращение экономической деятельности. Из 356 тыс. закрывшихся ИП 42,6% не имели доходов в 2025 году, а 20,8% перешли на режим самозанятых, продолжив свою деятельность», — отметил вице-премьер.