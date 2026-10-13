Рост ВВП Казахстана по итогам девяти месяцев текущего года составил 4,2%

Заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин на заседании Правительства представил отчет о социально-экономическом развитии за 9 месяцев текущего года. По его данным, рост был поддержан за счет несырьевого сектора, который увеличился на 5,4%.

«Экономика Казахстана продолжает расти и демонстрирует положительную динамику. По итогам девяти месяцев текущего года рост составил 4,2%. Он был поддержан за счет несырьевого сектора, который вырос на 5,4%. Среди отраслей наиболее высокие темпы демонстрируют строительство, обрабатывающая промышленность, услуги транспорта и торговля. Совокупный вклад данных отраслей в рост ВВП составляет более 75%», — отметил вице-премьер.

Серик Жумангарин подчеркнул, что благодаря поэтапной диверсификации экономики доля добычи нефти в структуре ВВП по итогам 2025 года сократилась до 7,8%. При этом доля обрабатывающей промышленности увеличилась до 14,1%, а горнодобывающей составила 12,4%.