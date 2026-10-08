Число социальных предпринимателей в Казахстане достигло 1973

В Казахстане продолжает расти число социальных предпринимателей. По итогам третьего квартала 2026 года в Единый реестр субъектов социального предпринимательства включено 1 973 предпринимателей, что на 197 больше, чем кварталом ранее. Таким образом, за три месяца количество участников реестра увеличилось почти на 11,1%.

Единый реестр субъектов социального предпринимательства формируется и актуализируется Министерством национальной экономики РК на ежеквартальной основе. Включение в него позволяет предпринимателям претендовать на предусмотренные законодательством меры государственной поддержки и развивать проекты, направленные на решение социально значимых задач.

Социальное предпринимательство объединяет бизнес, который не только ведет предпринимательскую деятельность, но и создает общественную пользу: обеспечивает занятость людей с инвалидностью и представителей социально уязвимых категорий населения, оказывает социально значимые услуги или реализует проекты, направленные на решение актуальных социальных проблем.

Формирование реестра осуществляется на основании решений специальных комиссий при местных исполнительных органах, которые рассматривают заявления предпринимателей и оценивают их соответствие установленным критериям.