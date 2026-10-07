Казахстан и Великобритания подтвердили открытость к дальнейшему сотрудничеству

В Астане состоялась встреча заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Республики Казахстан Серика Жумангарина с Государственным министром по торговле Великобритании Лордом Анасом Сарваром.

Стороны обсудили состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества, подчеркнув важность дальнейшего укрепления стратегического партнерства между Казахстаном и Великобританией.

Серик Жумангарин отметил, что Казахстан рассматривает Великобританию как важного и надежного стратегического партнера. По его словам, визит британской делегации придает новый импульс двусторонним отношениям и создает возможности для перехода к практической реализации достигнутых договоренностей.

Государственный министр по торговле Великобритании Лорд Анас Сарвар подчеркнул взаимный характер партнерства и выразил готовность британской стороны углублять сотрудничество с Казахстаном.

В ходе встречи подтверждена заинтересованность в продолжении открытого и конструктивного диалога и совместной работе по реализации приоритетных направлений сотрудничества.