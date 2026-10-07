Замедление инфляции снижает давление на доходы населения

Инфляция в Казахстане продолжает последовательно замедляться.

По итогам сентября 2026 года годовая инфляция замедлилась до 9,3%, снизившись на 0,5 процентного пункта по сравнению с августом.

Рост цен за месяц составил 0,6%.

Основной вклад в замедление инфляции продолжает вносить снижение темпов роста цен на продовольственные товары.

В сентябре цены на продовольственные товары в месячном выражении снизились на 0,1%. Дефляция отмечается второй месяц.

В результате годовая продовольственная инфляция замедлилась до 8,5% (с 9,5% в августе).

Благодаря принимаемым мерам Правительства и местных исполнительных органов по контролю роста цен на социально значимые продовольственные товары годовой рост цен на СЗПТ составил 1,8%.

Ценовая ситуация по непродовольственным товарам и платным услугам остается стабильной.

Непродовольственная инфляция в годовом выражении замедлилась до 11%. Рост цен на платные услуги сохранился на уровне 8,9%.

На фоне замедления инфляционных процессов во втором квартале 2026 года реальные денежные доходы населения увеличились на 0,7%.

Дальнейшее снижение темпов инфляции будет способствовать уменьшению давления роста цен на доходы населения.

Стоит отметить, что сдерживание инфляции является одним из направлений работы Правительства по повышению благосостояния населения. Наряду со стабилизацией цен План предусматривает меры по увеличению оплаты труда, в том числе поэтапное повышение минимальной заработной платы, созданию качественных рабочих мест, повышению производительности труда, поддержке предпринимательства и развитию отраслей с высокой добавленной стоимостью.