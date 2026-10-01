В резервате «Семей орманы» обсудили вопросы охраны лесов и пожарной безопасности

Вице-министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Нуркен Шарбиев встретился с сотрудниками государственного лесного природного резервата «Семей орманы».

В ходе встречи рассмотрены вопросы охраны и сохранения лесов, обеспечения пожарной безопасности, а также проводимая в данном направлении работа. Были заслушаны предложения сотрудников и обсуждены актуальные вопросы отрасли.

В рамках встречи состоялась церемония награждения сотрудников, проявивших профессионализм, ответственность и настойчивость при ликвидации крупного лесного пожара, произошедшего на территории резервата 16 июля 2026 года.

Водители пожарных автомобилей Андрей Одинцов и Олег Черепанов за работу в сложных условиях при тушении пожара награждены медалью «За доблестный труд».

По итогам встречи состоялся обмен мнениями по вопросам охраны лесов, обеспечения пожарной безопасности и условий труда сотрудников.