Встреча с Министром по международным экономическим отношениям Республики Сербия

Сегодня Министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Алибек Куантыров встретился с Министром по международным экономическим отношениям Республики Сербия Ненадом Поповичем.

Как отметил А.Куантыров, Казахстан придает большое значение развитию партнерства с Республикой Сербия и заинтересован в расширении практического сотрудничества в области охраны окружающей среды и устойчивого развития.

Подробнее на встрече стороны остановились на инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева «Таза Қазақстан», направленной на формирование экологической культуры и бережного отношения к природе.

Участники встречи выразили заинтересованность в обмене опытом и совместной реализации проектов в области разработки и реализации национальных климатических стратегий, включая меры по декарбонизации экономики и адаптации к изменению климата, совместные экспертные консультации и исследовательские инициативы, сотрудничество в области охраны редких видов животных, восстановления деградированных земель, лесовосстановления и управления особо охраняемыми природными территориями, сотрудничество в применении цифровых технологий и искусственного интеллекта для экологического мониторинга, управления природными ресурсами и предупреждения загрязнения окружающей среды.

Представители обеих сторон договорились о подписании Меморандума о взаимопонимании между Казахстаном и Сербией по соответствующим направлениям устойчивого развития и охраны окружающей среды.

Стороны заверили, что сегодняшний диалог станет основой для дальнейшего укрепления казахстанско-сербского сотрудничества в сфере охраны окружающей среды и устойчивого развития.