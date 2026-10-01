Состоялся второй Форум партнеров платформы QaJET

30 сентября 2026 года, Астана. Состоялся второй Форум партнеров платформы Казахстана по энергетической трансформации QaJET, организованный совместно Министерством экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, Министерством энергетики Республики Казахстан и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

Форум объединил представителей государственных органов, международных финансовых институтов, организаций развития, инвесторов и технологических компаний, заинтересованных в поддержке энергетической трансформации Казахстана.

В рамках мероприятия состоялся обмен мнениями по дальнейшему развитию платформы QaJET, продвижению перспективных проектов и расширению международного сотрудничества, в том числе в части привлечения финансовых и технологических ресурсов.

Отдельное внимание уделено укреплению взаимодействия между государственными и международными партнерами и созданию условий для практической реализации проектов в сфере энергетической трансформации.

По итогам встречи участники подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству и совместной работе по развитию QaJET.