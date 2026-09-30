Встречи в регионах. Туркестанская область

Сегодня в Туркестане состоялась встреча вице-министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан М. Ошурбаева с жителями Туркестанской области и представителями неправительственных организаций.

Участники обсудили актуальные экологические вопросы региона, предложения жителей и меры по улучшению состояния окружающей среды. Вице-министр ответил на вопросы граждан, а также провел личный прием жителей области.

В сфере охраны окружающей среды, экологического регулирования и государственного экологического контроля проводится системная работа.

В рамках лабораторно-аналитического контроля проведено 86 проверок, отобрано 179 проб и выполнено 1 044 определения.

В сфере экологического регулирования рассмотрено 623 заявления, по 239 из них выданы соответствующие заключения. В рамках оценки воздействия на окружающую среду рассмотрено 19 проектов, по 4 проектам отказано в связи с несоответствием требованиям Экологического кодекса.

Фактические выбросы в атмосферу составили 43 тыс. тонн, сбросы — 86,1 тыс. тонн, отходы — 29,75 тыс. тонн. При этом фактические показатели не превышают разрешенных объемов.

Экологический контроль

За 2026 год Департаментом проведено 55 контрольных мероприятий, в ходе которых выявлено 116 нарушений требований экологического законодательства. По всем выявленным нарушениям выдано 116 предписаний, также приняты меры административной ответственности.

Отдельное направление экологического контроля — космический мониторинг. По результатам мониторинга, проведенного АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары», в регионе выявлено 249 несанкционированных свалок твердых бытовых отходов. На сегодняшний день 96% выявленных свалок ликвидировано.

Для комплексного решения экологических проблем региона реализуется Дорожная карта на 2024–2026 годы, включающая 27 мероприятий. На сегодняшний день 23 мероприятия выполнены, еще 4 реализуются в установленные сроки.

В рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан» в 2026 году в Туркестанской области проведено 4 515 экологических мероприятий. В них приняли участие 476,2 тыс. жителей, собрано и вывезено 16 391 тонна мусора.

Работа в регионе будет продолжена по усилению государственного экологического контроля, развитию космического мониторинга отходов, обеспечению соблюдения экологических требований предприятиями и дальнейшему улучшению качества окружающей среды.