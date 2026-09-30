Встречи в регионах. Область Абай

Сегодня в городе Семей состоялась встреча вице-министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Н. Шарбиева с жителями области Абай, представителями общественности и неправительственных организаций.

В мероприятии приняли участие около 200 жителей региона и представителей общественности.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы охраны окружающей среды, улучшения экологической ситуации в области Абай, рационального использования природных ресурсов, управления отходами и обеспечения экологической безопасности.

Жители региона подняли актуальные экологические вопросы, озвучили волнующие их проблемы, предложения и инициативы. Вице-министр ответил на вопросы граждан и дал соответствующие разъяснения по поднятым вопросам.

Кроме того, была представлена информация о работе, проводимой Министерством экологии и природных ресурсов в сфере охраны окружающей среды, а также о дальнейших планах. По ряду вопросов были разъяснены требования действующего законодательства и механизмы их решения.

Встреча прошла в формате открытого диалога и стала площадкой для обмена мнениями между жителями региона и представителями государственных органов.

После встречи Н.Шарбиев провел брифинг для представителей региональных средств массовой информации. В ходе брифинга журналисты задали вопросы, касающиеся экологической ситуации в области Абай, принимаемых мер по охране окружающей среды, управления отходами, использования природных ресурсов, а также работы по решению актуальных экологических проблем региона.

В рамках визита в область Абай вице-министр ознакомился с актуальными экологическими вопросами региона и выслушал предложения местных жителей и представителей общественности.

Министерство экологии и природных ресурсов продолжит системную работу по решению экологических проблем региона, улучшению качества окружающей среды и обеспечению экологической безопасности населения.