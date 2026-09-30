Казахстан и IBCA объединяют усилия для восстановления популяций больших кошек

Министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Алибек Куантыров встретился с Генеральным директором Международного альянса больших кошек (IBCA) Ядавом Сатия Пракашем. Стороны обсудили перспективы практического взаимодействия в сфере охраны и восстановления популяций редких видов.

Алибек Куантыров отметил особое значение сотрудничества с IBCA. Казахстан поддерживает инициативу Индии по вхождению в Альянс и рассматривает его как эффективную площадку для объединения усилий государств, реализующих проекты по сохранению редких видов.

IBCA объединяет около 30 государств и нацелен на глобальную защиту и восстановление популяций семи видов больших кошек: тигра, льва, леопарда, снежного барса, гепарда, ягуара и пумы. При этом в дикой природе Индии обитают пять из семи видов этих крупных хищников.

Казахстан уже имеет значительный опыт в этой сфере. Благодаря системной охране и мониторингу за последние десятилетия численность снежного барса в стране удалось увеличить более чем в два раза (с 80-90 особей в 1990-х годах до порядка 190 особей на сегодня).

В ходе встречи также были определены направления дальнейшего сотрудничества: проведение совместных исследований, подготовка специалистов, обмен ветеринарными и мониторинговыми методиками, а также научными данными.

«Мы заинтересованы в том, чтобы наше сотрудничество было максимально практическим – от совместных исследований и подготовки специалистов до обмена современными методиками и научными данными.

Уверен, что взаимодействие с IBCA позволит Казахстану внести вклад в сохранение больших кошек и развитие природоохранных инициатив в Евразии», - подчеркнул глава ведомства.