На страже лесов Павлодарской области

В Павлодарской области системы раннего обнаружения лесных пожаров СРО-1 помогают круглосуточно следить за состоянием природных территорий. Они автоматически выявляют признаки возгорания и передают информацию диспетчерам, позволяя оперативно реагировать на угрозу.

Видеонаблюдение и интеллектуальный анализ помогают заметить первые признаки пожара и быстрее направить силы к месту возгорания. Для сохранения лесов, восстановление которых занимает десятилетия, важна каждая минута.

На внедрение систем раннего обнаружения пожаров и развитие необходимой инфраструктуры в Павлодарской области АО «Жасыл даму» направило более 1 млрд тенге средств утилизационного платежа. Работа проводится в рамках экологической инициативы Президента «Таза Қазақстан» при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов РК.

Напоминаем, всего на внедрение СРО АО «Жасыл даму» выделило 16,9 млрд тенге. В семь регионов Казахстана передано 14 систем СРО-1.