Встреча с Представителем ЮНИСЕФ в Республике Казахстан

Сегодня состоялась встреча Министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан А.С. Куантырова с Представителем ЮНИСЕФ в Республике Казахстан Рашедом Мустафой Сарваром.

Стороны обсудили взаимодействие в рамках Регионального экологического саммита, подготовки обновлённого Определяемого на национальном уровне вклада (ОНУВ 3.0), а также более широкий круг вопросов экологической и климатической повестки.

На встрече также были затронуты вопросы сотрудничества в развитии «зелёной» экономики, экологической культуры и образования, вовлечения детей и молодёжи, а также повышения климатической устойчивости, развития экологического волонтёрства и экспертного сотрудничества.

Учитывая направление деятельности ЮНИСЕФ, Министр обратился с просьбой сбора наилучшего международного опыта стран-членов в формировании экологической повестки, что в свою очередь, поможет в просвещении детей в данном направлении.

Отдельной темой встречи стала практическая реализация инициативы Главы государства «Таза Қазақстан», направленной на формирование экологически ответственного и устойчивого общества.

А. Куантыров отметил большой потенциал для дальнейшего сотрудничества с ЮНИСЕФ в части экологического образования детей и молодёжи, развития «зелёных» навыков и формирования культуры ответственного отношения к окружающей среде.

Вопросы климатической повестки также нашли своё отражение в ходе встречи. Министр отметил, что Казахстан придаёт особое значение защите интересов детей и молодёжи в условиях изменения климата и их содержательному вовлечению в формирование климатической и экологической политики.

Реализация новой Страновой программы ЮНИСЕФ на 2026-2030 годы открывает дополнительные возможности для практического наполнения взаимовыгодного партнёрства.

Одним из направлений, получивших отражение в Итоговом документе Регионального экологического саммита – Декларации глав государств Центральной Азии, является региональная платформа «Зелёная школа» — перспективная площадка для обмена опытом стран Центральной Азии в области экологического образования, развития «зелёных» навыков и повышения климатической устойчивости образовательной инфраструктуры.

Министром было предложено использовать предстоящий COP31 в качестве площадки для последовательной реализации совместных проектов. Так, в программе Павильона Казахстана 14 ноября предусмотрено тематическое направление «Дети, молодёжь, обучение и навыки».

В завершение встречи стороны договорились о продолжении тесного взаимодействия и совместном развитии практических инициатив, имеющих долгосрочный эффект для детей, молодёжи и будущих поколений Казахстана.