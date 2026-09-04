Знаем закон: Права и обязанности в сфере экологии

Охрана окружающей среды – общая ответственность каждого из нас. Каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду и обязан бережно относиться к природе.

Ваши права:

право на благоприятную окружающую среду;

право на получение экологической информации;

право участвовать в принятии экологических решений;

право на защиту от негативного воздействия на окружающую среду;

право требовать возмещения вреда, причинённого нарушением экологического законодательства.

Ваши обязанности:

охранять окружающую среду;

рационально использовать природные ресурсы;

соблюдать установленный порядок сбора и утилизации отходов;

соблюдать экологические требования и нормы;

сохранять природу для будущих поколений.

Чистая природа – залог здорового будущего! Сохраним её вместе!

Департамент экологии по Туркестанской области