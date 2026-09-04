Знаем закон: Права и обязанности в сфере экологии
Охрана окружающей среды – общая ответственность каждого из нас. Каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду и обязан бережно относиться к природе.
Ваши права:
право на благоприятную окружающую среду;
право на получение экологической информации;
право участвовать в принятии экологических решений;
право на защиту от негативного воздействия на окружающую среду;
право требовать возмещения вреда, причинённого нарушением экологического законодательства.
Ваши обязанности:
охранять окружающую среду;
рационально использовать природные ресурсы;
соблюдать установленный порядок сбора и утилизации отходов;
соблюдать экологические требования и нормы;
сохранять природу для будущих поколений.
Чистая природа – залог здорового будущего! Сохраним её вместе!
Департамент экологии по Туркестанской области