Посещение Республиканского центра оперативного управления

Сегодня Министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан А.С. Куантыров ознакомился с работой Республиканского центра оперативного управления (РЦОУ) Комитета лесного хозяйства и животного мира. Министру была презентована организация работы по мониторингу лесопожарной обстановки и оперативного реагирования на лесные пожары.

В ходе посещения А.Куантырову представили действующий Алгоритм управления и взаимодействия государственных органов и организаций при реагировании на лесные пожары, предусматривающий порядок действий и последовательное привлечение необходимых сил и средств в зависимости от складывающейся обстановки.

В ходе ознакомления был заслушен доклад заместителя председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира М.М. Елемесова «О системе обнаружения и реагирования на лесные пожары».

Также продемонстрирована работа РЦОУ по мониторингу и учету лесных пожаров, моделированию возможного распространения огня, формированию оперативных карт, сбору и уточнению информации о задействованных силах и средствах, контролю авиационной охраны лесов и взаимодействию с Командным центром МЧС РК.

Кроме того, Министру представили ключевые цифровые проекты Министерства, объединенные по трем направлениям: охрана и воспроизводство лесного фонда, природопользование и обращение с отходами. В ходе демонстрации показаны Система раннего обнаружения лесных пожаров, Интерактивная карта природных ресурсов Tabigat.gov.kz, системы «Сфера-Контроль», Национальный банк данных о состоянии окружающей среды и природных ресурсов, ИИ-инструмент EcoAgent, EcoQolday, космический мониторинг стихийных свалок и подходы к созданию Национальной цифровой платформы управления всеми видами отходов.

По итогам ознакомления Министром даны поручения по дальнейшему совершенствованию работы РЦОУ, повышению оперативности мониторинга лесопожарной обстановки и обеспечению эффективного взаимодействия государственных органов и организаций при реагировании на лесные пожары.

РЦОУ создан в 2025 году для централизованного мониторинга лесопожарной обстановки и оперативного информационного сопровождения реагирования на лесные пожары. В центре оборудованы рабочие места, видеостена и зал для проведения оперативных совещаний.