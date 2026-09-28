30 сентября 2026 года вице-министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан проведет встречу с жителями области Абай.

Место проведения: г. Семей, ул. Глинки, 20А, здание Shakarim University (Университета Шакарима).

Программа встречи:

08:30–10:00 — личный прием граждан;

10:00–11:00 — встреча с населением;

11:15–11:30 — брифинг с региональными СМИ.

Онлайн-трансляция будет доступна в прямом эфире на официальных страницах Министерства экологии и природных ресурсов в социальных сетях «Facebook» и «YouTube».

📌 Запись на личный прием осуществляется до 29 сентября 2026 года включительно.

📞 Телефон для записи: 8 (778) 592 39 55

📧 Электронная почта: s.bulkebaeva@ecogeo.gov.kz

Приглашаем всех граждан принять активное участие и задать интересующие вопросы вице-министру экологии и природных ресурсов!