У первых жеребят лошади Пржевальского, появившихся на свет в казахстанской степи, теперь есть имена — Ботай и Тұмар.

Они родились этим летом в Центре реинтродукции диких копытных «Алиби» на территории государственного природного резервата «Алтын Дала». Сейчас жеребятам уже больше месяца. Они становятся активнее, исследуют окружающую территорию и постепенно учатся следовать за своими семейными группами.

Ботай — жеребенок кобылы Тессы, а Тұмар — сын Умбры. Обе кобылы прибыли в Казахстан из Тирпарка Берлин в 2024 году и впервые стали матерями.

Особый смысл заложен и в именах. Ботай отсылает к археологической культуре, оставившей важный след в истории взаимоотношений человека и лошади. Тұмар связан с традиционным казахским образом оберега.

Рождение Ботая и Тұмара стало новым этапом проекта «Возвращение диких лошадей». Если прибытие первых животных положило начало возвращению лошади Пржевальского в исторический ареал, то появление потомства означает начало формирования нового поколения уже на казахстанской земле.

Сегодня Ботай и Тұмар продолжают расти под наблюдением специалистов. Впереди — жизнь в степи, взросление в табуне и постепенное становление самостоятельными членами будущей популяции.

Ботай и Тұмар — первые представители нового поколения, чья история началась уже в степях Казахстана.

Фото: АСБК.

Благодарим за предоставленные фотографии!