Миф или правда? Разлагается ли мусор в лесу быстрее?

❌ МИФ!

Мусор, выброшенный в лесу, не исчезает сам по себе. Пластик, стекло и другие отходы могут сохраняться в природе десятилетиями и даже дольше, загрязняя почву и воду.

Лес — не место для мусора, а наше общее природное богатство!

Отправляясь на природу, помните о простом правиле: оставляйте после себя только следы, а не мусор. После отдыха обязательно соберите все отходы и выбросьте их в специально отведённых местах.

Не оставляйте мусор за собой и не будьте равнодушны к чистоте окружающей среды. Даже небольшой вклад каждого человека помогает сохранить природу для будущих поколений.

Чистота природы начинается с каждого из нас!