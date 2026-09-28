Встреча с партнерами

Сегодня состоялась встреча вице-министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан М.Т. Ошурбаева с руководителем проектной группы Всемирного банка госпожой Анис Ван и командой UNOPS в рамках миссии по поддержке реализации проекта «Улучшение экологического состояния Каспийского моря: наращивание потенциала для мониторинга загрязнения и планирования сохранения биоразнообразия» («Blueing the Caspian Sea»).

Проектом предусматривается развитие систем национального мониторинга казахстанского сектора Каспийского моря.

В ходе встречи обсуждены дальнейшие шаги для обеспечения своевременной реализации проекта, показатели результатов и механизмов реализации проекта.