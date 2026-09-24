Ещё одна несанкционированная свалка ликвидирована

Департамент экологии по Карагандинской области продолжает работу по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок.

Очередная свалка была выявлена в степной зоне за насосной станцией, примерно в 1 км от аэропорта.

В ходе работ территория была очищена, вывезено около 100 тонн отходов.

По данным геопортала, всего в области выявлено 500 несанкционированных свалок. На сегодняшний день 482 из них ликвидированы — 96%.

Работа по очистке территорий продолжается в рамках «Таза Қазақстан».

Чистая территория — результат совместной ответственности.